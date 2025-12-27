Sultangazi'de tekstil atölyesinde yangın faciası!

Yangın, saat 16.00 sıralarında Esentepe Mahallesi 2382. Sokak'ta bulunan 2 bina arasındaki boşlukta çıktı.

Başakşehir'de 2 katlı iş yerinde korkutan yangın: Ekipler sevk edildi

APARTMAN BOŞLUĞUNDA ÇIKTI TEKSTİK ATÖLYESİNE SIÇRADI

Tekstil binası ile apartman boşluğu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangın önce 4 katlı binanın dış cephesine ardından binanın arkasındaki tekstil atölyesine sıçradı.

3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınırken, Veysel Ç., Sinan D., Salih A. dumandan etkilenerek Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YANGIN ANI KAMERADA

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. İş yerinde ve 4 katlı binada hasar oluşurken çıkan yangın çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.