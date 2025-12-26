Başakşehir'de 2 katlı iş yerinde korkutan yangın: Ekipler sevk edildi

Yayınlanma:
Başakşehir İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi'ndeki 2 katlı iş yerinde yangın çıktı. Alevler, iş yerini hızla kaplarken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Başakşehir İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi'ndeki 2 katlı iş yerinde yangın çıktı. Alevler, iş yerini hızla kapladı.

Ümraniye'de iş yerinde korkutan yangın! Kısa sürede tüm binayı sardıÜmraniye'de iş yerinde korkutan yangın! Kısa sürede tüm binayı sardı

OLAY YERİNE ACİL SAĞLIK İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
’Erden Timur’un serbest kalma ihtimali yüksek’ diyerek açıkladı
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Emekliye 60 bin lira! Tek şartı var!
Bakanlık 21 ili saat saat uyardı: Kar kalınlığı 20 santimi geçecek
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Şişelenmiş su sandığınız kadar masum değil !
Türkiye
Aç kalan kurtlar şehre indi: O anlar kamerada
Aç kalan kurtlar şehre indi: O anlar kamerada
Muğla’da zeytin toplarken yaşamını yitirdi
Muğla’da zeytin toplarken yaşamını yitirdi
Sosyal medyada 'tetikçi' ilanına gözaltı!
Sosyal medyada 'tetikçi' ilanına gözaltı!