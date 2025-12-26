Başakşehir'de 2 katlı iş yerinde korkutan yangın: Ekipler sevk edildi
Başakşehir İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi'ndeki 2 katlı iş yerinde yangın çıktı. Alevler, iş yerini hızla kaplarken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNE ACİL SAĞLIK İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)