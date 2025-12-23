Ümraniye'de iş yerinde korkutan yangın! Kısa sürede tüm binayı sardı

Yayınlanma:
Ümraniye'de 5 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle binada hasar meydana geldi.

Ümraniye'de 5 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle binada hasar meydana geldi.

84 yaşındaki kadın sobadan çıkan yangında hayatını kaybetti84 yaşındaki kadın sobadan çıkan yangında hayatını kaybetti

ALEVLER KISA SÜREDE BİNANIN TAMAMINA SIÇRADI

Yangın, saat 18.15 sıralarında Site Mahallesi Tevazu Sokak'taki 5 katlı binanın giriş katında bulunan iş yerinde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binanın tamamına sıçradı.

İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında 1 itfaiye erinin dumandan etkilendiği belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Son Dakika | 2026 yılı asgari ücreti belli oldu! Açlık sınırının altında kaldı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
Şekeri unutun! Bir sonraki kahvenize zeytinyağı eklemeye hazır mısınız?
Son Dakika | Köprü ve otoyollara yeni yıl zammı duyuruldu
Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
102 yaşındaki askerin en büyük hayali emekli olmak
Türkiye
İzmir ve Adıyaman'da DHKP/C operasyonu: 27 gözaltı
İzmir ve Adıyaman'da DHKP/C operasyonu: 27 gözaltı
Akhisar’da feci kaza: TIR ile çarpışan kamyonetin sürücüsü yaşam savaşı veriyor
Akhisar’da feci kaza: TIR ile çarpışan kamyonetin sürücüsü yaşam savaşı veriyor
Son dakika|Serbest bırakılan Emrullah Erdinç'ten ilk açıklama
Son dakika|Serbest bırakılan Emrullah Erdinç'ten ilk açıklama