Ümraniye'de iş yerinde korkutan yangın! Kısa sürede tüm binayı sardı

Ümraniye'de 5 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle binada hasar meydana geldi.

84 yaşındaki kadın sobadan çıkan yangında hayatını kaybetti

ALEVLER KISA SÜREDE BİNANIN TAMAMINA SIÇRADI

Yangın, saat 18.15 sıralarında Site Mahallesi Tevazu Sokak'taki 5 katlı binanın giriş katında bulunan iş yerinde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binanın tamamına sıçradı.

İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında 1 itfaiye erinin dumandan etkilendiği belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.