84 yaşındaki kadın sobadan çıkan yangında hayatını kaybetti

84 yaşındaki kadın sobadan çıkan yangında hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Kayseri'de bir evde sobadan kaynaklı yangın çıktı. Yangında 84 yaşındaki Döne Güngör yaşamını yitirdi.

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde, Döne Güngör (84) evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi. Sümer Mahallesi’ndeki müstakil evde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle sobadan yangın çıktığı öğrenildi.

Kısa sürede büyüyen alevler evi sardı. Komşuların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, yapılan incelemede Döne Güngör’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Güngör’ün cenazesi, otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Otomobil yangını üç katlı binaya sıçradı!Otomobil yangını üç katlı binaya sıçradı!

evinde-sobadan-cikan-yanginda-oldu-1076180-319298.jpg

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Öte yandan, olay yerine giden Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bünyan ilçemiz Sümer Mahallesi’nde meydana gelen soba yangınında 84 yaşındaki hemşehrimiz Döne Güngör’ün hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabb’im ilçemizi ve hemşehrilerimizi her türlü afetten muhafaza eylesin” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
Göçler başlamıştı: İktidara yakın medya yazdı, düzenleme geliyor!
Şekeri unutun! Bir sonraki kahvenize zeytinyağı eklemeye hazır mısınız?
Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Dünya Bankası verileri açıkladı! Türkiye zirveye yerleşti
Dünya Bankası verileri açıkladı!
Türkiye zirveye yerleşti
Türkiye
Kütüphanenin tavanı öğrencilerin üzerine çöktü
Kütüphanenin tavanı öğrencilerin üzerine çöktü
Ambulansa yol vermek isterken kaza yaptı: 4 yaralı
Ambulansa yol vermek isterken kaza yaptı: 4 yaralı
Yenidoğan çetesi davasında o isim de yargılanacak: Dosyalar birleştirildi
Yenidoğan çetesi davasında o isim de yargılanacak: Dosyalar birleştirildi