84 yaşındaki kadın sobadan çıkan yangında hayatını kaybetti

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde, Döne Güngör (84) evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi. Sümer Mahallesi’ndeki müstakil evde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle sobadan yangın çıktığı öğrenildi.

Kısa sürede büyüyen alevler evi sardı. Komşuların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, yapılan incelemede Döne Güngör’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Güngör’ün cenazesi, otopsi işlemleri için morga götürüldü.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Öte yandan, olay yerine giden Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bünyan ilçemiz Sümer Mahallesi’nde meydana gelen soba yangınında 84 yaşındaki hemşehrimiz Döne Güngör’ün hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabb’im ilçemizi ve hemşehrilerimizi her türlü afetten muhafaza eylesin” ifadelerini kullandı.