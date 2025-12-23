Otomobil yangını üç katlı binaya sıçradı!
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Pendik Kaynarca'da bir otomobilde başlayan yangın, 3 katlı ahşap binaya sıçradı. Olay yerinde itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor.
İstanbul Pendik'te Kaynarca'da bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki üç katlı ahşap binaya sıçradı. Yangından çevredeki iş yerleri de olumsuz etkilendi.
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...