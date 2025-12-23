İstanbul Pendik'te Kaynarca'da bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki üç katlı ahşap binaya sıçradı. Yangından çevredeki iş yerleri de olumsuz etkilendi.

Ümraniye'de yangın paniği! Alevler 2 binaya sıçradı: 4 yaralı

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...