Ümraniye'de yangın paniği! Alevler 2 binaya sıçradı: 4 yaralı

Yayınlanma:
İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki 3 katlı bir apartmanda çıkan yangın, bitişikteki 2 binaya sıçradı. Çevredekileri paniğe sürükleyen yangında 4 kişi yaralandı.

İstanbul Ümraniye'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın, bitişikteki 2 binaya sıçradı. Yangında 4 kişi yaralandı.

YANGINDA KOPAN PARÇALAR BİTİŞİKTEKİ BİNALARA SIÇRADI

İstanbul Ümraniye'de 3 katlı bir apartmanın çatısından alevler yükseldi. Saat 14.30 sıralarında Finanskent Mahallesi 3010'uncu Cadde'de henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangında, alevlerin etkisiyle çatıdan kopan parçalar bitişikte bulunan 2 binaya sıçradı.

istanbul-umraniyede-3-katli-binanin-c-1075077-318985.jpg

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin sepetli merdiven aracıyla kurtarıldı.

4 KİŞİ YARALANDI

Yangında dumandan etkilenerek yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, 2 kişi ise olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

istanbul-umraniyede-3-katli-binanin-c-1075078-318985.jpg

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak:DHA

