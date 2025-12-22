Bahçelievler'de 5 katlı binada yangın: 2 kişi gözaltında

Bahçelievler'de 5 katlı binada yangın: 2 kişi gözaltında
Yayınlanma:
Bahçelievler’de kentsel dönüşüm nedeniyle tahliye edilen 5 katlı binada yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği binadan telefon ışığıyla yardım isteyen 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Şirinevler Mahallesi, Oktay 1. Sokak'ta meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltıldığı öğrenilen 5 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Boş binadan dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

istanbul-bahcelievlerde-kentsel-donusu-1074121-318717.jpg

ÜST KATLARDAN YARDIM İSTEDİLER

Yangın sırasında binada mahsur kalanların olduğu fark edildi. Görgü tanığı Aydın Kaya, o anları şu sözlerle anlattı:

"İşe gidiyordum, dumanları ve bağırışları duydum. İçerideki birkaç kişi telefon ışığıyla el sallayarak yardım istiyordu. İtfaiye gelip yangını söndürdü. Bu binalara önlem alınması lazım, inşaat başladığında etrafı sarılmalı."

bahcelievler-1.jpg

2 KİŞİ TAHLİYE EDİLİP GÖZALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Binada yapılan kontrollerde üst katlarda bulunan ve kimliği öğrenilemeyen 2 kişi sağ olarak tahliye edildi. Dumandan etkilenmedikleri belirlenen şüpheliler, boş binaya girmiş olmaları ve yangınla ilişkileri olduğu şüphesiyle polis ekiplerince gözaltına alındı.

Girdikleri evlerden 755 bin liralık altın çaldılar: Savunmaları pes dedirtti!Girdikleri evlerden 755 bin liralık altın çaldılar: Savunmaları pes dedirtti!

MAHALLELİ ÖNLEM BEKLİYOR

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dairenin alev alev yandığı anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Mahalle sakinleri, kentsel dönüşüm için boşaltılan binaların madde bağımlıları veya evsizler tarafından kullanılmasından endişe ettiklerini belirterek, yetkililerin bu binalara girişleri engellemek için daha sıkı önlemler almasını talep etti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

