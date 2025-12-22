Girdikleri evlerden 755 bin liralık altın çaldılar: Savunmaları pes dedirtti!

Yayınlanma:
Adana’da yüzlerini eşarpla gizleyerek girdikleri apartmanlarda "misafir" görüntüsü veren iki kadın, 5 daireden toplam 750 bin liralık hırsızlık yaptı. Güvenlik kameralarına yakalanan şüpheliler tutuklandı.

Olay, Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İnci G. (32) ve İpek Y. (26), dikkat çekmemek için başlarını eşarpla bağlayıp güneş gözlüğü takarak bir apartmana girdi. Apartman sakinlerine kendilerini misafir gibi gösteren şüpheliler, önce 7. kattaki bir daireden 8 bin liralık kol saatlerini, ardından alt kattaki başka bir daireden 50 bin liralık ziynet eşyasını çaldı.

700 BİN LİRALIK EK VURGUN DEŞİFRE EDİLDİ

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı titiz çalışma sonucu, şüphelilerin sadece bu iki daireyle sınırlı kalmadığı ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarını geriye dönük inceleyen polis, iki kadının farklı tarihlerde 3 ayrı daireye daha girdiğini ve bu evlerden yaklaşık 700 bin lira değerinde altın ve döviz çaldığını saptadı.

hirsiz.jpg

SAVUNMALARI PES DEDİRTTİ: "ARKADAŞA GİTTİK"

Polis baskınıyla yakalanan şüpheliler, emniyetteki sorgularında kamera görüntülerindeki kişilerin kendileri olduğunu kabul etti ancak hırsızlık suçlamasını reddetti. Şüphelilerin, "Olay tarihinde o binada oturan eski bir arkadaşımızı ziyarete gitmiştik, hırsızlık yapmadık" şeklindeki savunmaları ise polisi ikna etmedi.

İstanbul'da yağmur bardaktan boşalırcasına yağdı: Göz gözü görmedi!İstanbul'da yağmur bardaktan boşalırcasına yağdı: Göz gözü görmedi!

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İnci G. ve İpek Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin apartmana giriş-çıkış anları ve hırsızlık sonrası bindiği halk otobüsündeki görüntüleri dava dosyasına delil olarak eklendi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Sadettin Saran'ın test sonuçlarını canlı yayında açıkladı
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
Asgari ücrette yeni kulis: Tarih vererek ne kadar zam yapılacağını duyurdu
Ali Koç'tan Sadettin Saran açıklaması: Flaş Aziz Yıldırım detayı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor: 900 bin kişi akın etti
Dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor: 900 bin kişi akın etti
Termometreler -14’ü gördü: Dereler buz tuttu
Termometreler -14’ü gördü: Dereler buz tuttu
Kasım indirimlerine 12 milyon lira ceza
Kasım indirimlerine 12 milyon lira ceza
İkisi sarı kodlu İstanbul dahil 11 kente uyarı! Karla karışık geliyor...
İkinci el otomobilde en çok satanlar en fazla zarar edenler
Türkiye
Sakın o kağıdı okumadan imzalamayın! Masum sandığınız o imza hayatınızı karartabilir
Sakın o kağıdı okumadan imzalamayın! Masum sandığınız o imza hayatınızı karartabilir
Okul dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! 12 yaşındaki çocuk müdürü gözünü kırpmadan vurdu
Okul dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! 12 yaşındaki çocuk müdürü gözünü kırpmadan vurdu
MR'ı yanlış yazılan hasta öldü!
MR'ı yanlış yazılan hasta öldü!