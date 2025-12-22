Girdikleri evlerden 755 bin liralık altın çaldılar: Savunmaları pes dedirtti!

Olay, Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İnci G. (32) ve İpek Y. (26), dikkat çekmemek için başlarını eşarpla bağlayıp güneş gözlüğü takarak bir apartmana girdi. Apartman sakinlerine kendilerini misafir gibi gösteren şüpheliler, önce 7. kattaki bir daireden 8 bin liralık kol saatlerini, ardından alt kattaki başka bir daireden 50 bin liralık ziynet eşyasını çaldı.

700 BİN LİRALIK EK VURGUN DEŞİFRE EDİLDİ

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı titiz çalışma sonucu, şüphelilerin sadece bu iki daireyle sınırlı kalmadığı ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarını geriye dönük inceleyen polis, iki kadının farklı tarihlerde 3 ayrı daireye daha girdiğini ve bu evlerden yaklaşık 700 bin lira değerinde altın ve döviz çaldığını saptadı.

SAVUNMALARI PES DEDİRTTİ: "ARKADAŞA GİTTİK"

Polis baskınıyla yakalanan şüpheliler, emniyetteki sorgularında kamera görüntülerindeki kişilerin kendileri olduğunu kabul etti ancak hırsızlık suçlamasını reddetti. Şüphelilerin, "Olay tarihinde o binada oturan eski bir arkadaşımızı ziyarete gitmiştik, hırsızlık yapmadık" şeklindeki savunmaları ise polisi ikna etmedi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İnci G. ve İpek Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin apartmana giriş-çıkış anları ve hırsızlık sonrası bindiği halk otobüsündeki görüntüleri dava dosyasına delil olarak eklendi.