İstanbul'da yağmur bardaktan boşalırcasına yağdı: Göz gözü görmedi!

İstanbul’da haftanın ilk mesai günü yağışla başladı. Gece saatlerinde etkisini göstermeye başlayan sağanak, sabah saatlerinde de aralıklarla sürüyor. Taksim’de yağış yer yer hissedilirken, Üsküdar’da yağmurla birlikte sis de etkili oluyor.

İstanbul'u sağanak vurdu trafik felç oldu! Yoğunluk yüzde 81’e ulaştı

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 81'E ÇIKTI

Haftanın ilk iş günü olması nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu dikkat çekiyor. Kent genelinde trafik yoğunluğunun yüzde 81'e çıktığı belirtildi.

Yetkililer, yağışın gün boyunca İstanbul’un bazı bölgelerinde aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirtiyor.

ÜSKÜDAR'I DA SİS VURDU

Öte yandan İstanbul Boğazı’nda sis etkisini artırdı. Özellikle Üsküdar çevresinde sabah saatlerinde yoğunlaşan sis, görüş mesafesini düşürürken boğazda kartpostallık manzaralar oluşturdu.