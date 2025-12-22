İstanbul'da yağmur bardaktan boşalırcasına yağdı: Göz gözü görmedi!

İstanbul'da yağmur bardaktan boşalırcasına yağdı: Göz gözü görmedi!
Yayınlanma:
Haftanın ilk iş gününde İstanbul yağmur ve sisin etkisi altına girdi; kent genelinde trafik yoğunluğu artarken, Boğaz’da görüş mesafesi yer yer azaldı.

İstanbul’da haftanın ilk mesai günü yağışla başladı. Gece saatlerinde etkisini göstermeye başlayan sağanak, sabah saatlerinde de aralıklarla sürüyor. Taksim’de yağış yer yer hissedilirken, Üsküdar’da yağmurla birlikte sis de etkili oluyor.

İstanbul'u sağanak vurdu trafik felç oldu! Yoğunluk yüzde 81'e ulaştı

istanbul-taksimde-yagmur-uskudarda-s-1074061-318701.jpgTRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 81'E ÇIKTI

Haftanın ilk iş günü olması nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu dikkat çekiyor. Kent genelinde trafik yoğunluğunun yüzde 81'e çıktığı belirtildi.

istanbul-taksimde-yagmur-uskudarda-s-1074065-318701.jpg

Yetkililer, yağışın gün boyunca İstanbul’un bazı bölgelerinde aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirtiyor.

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve tipi uyarısı!Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve tipi uyarısı!

ÜSKÜDAR'I DA SİS VURDU

Öte yandan İstanbul Boğazı’nda sis etkisini artırdı. Özellikle Üsküdar çevresinde sabah saatlerinde yoğunlaşan sis, görüş mesafesini düşürürken boğazda kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

