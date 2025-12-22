İstanbul'u sağanak vurdu trafik felç oldu! Yoğunluk yüzde 81’e ulaştı

İstanbul’da haftanın ilk mesai gününde etkisini artıran sağanak yağış, kent genelinde trafik akışını olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinden itibaren hem Avrupa hem de Anadolu yakasında ana arterlerde ve bağlantı yollarında yoğunluk yaşandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Haliç Köprüsü ve Avrasya Tüneli’ne ulaşımı sağlayan güzergâhlarda araçlar yavaş ilerlerken, D-100 kara yolu ile TEM Otoyolu’nun birçok noktasında trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Avrupa Yakası’nda D-100 üzerinde Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Yenibosna, Cevizlibağ, Haliç ve Zincirlikuyu çevresinde yoğunluk dikkat çekti. Haramidere Bağlantı Yolu’nda bir servis aracının kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması, bölgede trafiğin daha da sıkışmasına yol açtı. Mecidiyeköy’de ise D-100’ün Ankara yönünde seyir halindeki bir aracın yanması nedeniyle itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında ulaşım neredeyse durdu.

TEM Otoyolu’nda Esenler, Otogar ve Hal Yolu bağlantılarında araç yoğunluğu gözlenirken, Bakırköy’de Kennedy Caddesi’nden Avrasya Tüneli girişine kadar trafik ağır seyretti.

Anadolu Yakası’nda D-100 kara yolunda Tuzla’dan başlayarak Avrasya Tüneli’ne kadar uzanan uzun araç kuyrukları oluştu. TEM Otoyolu’nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde Ataşehir’de trafik neredeyse kilitlendi. Şile Otoyolu’nda Altunizade-Ümraniye hattında ve Sultanbeyli çevresinde de yoğunluk yaşandı.

DURAKLAR DOLDU TAŞTI

Alternatif olarak kullanılan ara sokaklarda meydana gelen küçük çaplı kazalar da trafik sıkışıklığını artırdı. Öte yandan yağış nedeniyle toplu taşımaya yönelen vatandaşlar, tramvay, metro, metrobüs ve otobüs duraklarında kalabalık oluşturdu. Zeytinburnu ve Cevizlibağ’da yağmurdan korunmak isteyen yolcuların duraklarda beklemesi yoğunluğu daha da artırdı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 90'I GÖRDÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi CepTrafik verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 81’e ulaştı. Bu oran Avrupa Yakası’nda yüzde 76, Anadolu Yakası’nda ise yüzde 90 olarak ölçüldüğü ifade edildi.