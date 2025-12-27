Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası

Küresel piyasaların üç dev yatırım bankası J.P. Morgan, Goldman Sachs ve Morgan Stanley; 2026 yılına dair altın tahminlerini peş peşe yayımladı.

Jeopolitik gerilimler, ticaret savaşları ve merkez bankalarının bitmek bilmeyen altın iştahı, "güvenli limanı" yeni rekorlara hazırlıyor. J.P. Morgan'ın "5 bin dolar" çıkışı piyasalarda yankı uyandırırken, altın 2026 yılında da yatırımcının en güçlü kalkanı olmaya aday görünüyor.

Gram altın 10 bin liraya koşuyor: Tarih verdi

Ticaret tarifelerindeki belirsizlikler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim döngüsü ve merkez bankalarından gelen tarihi talep, altın fiyatlarını 2026’da da zirveye taşıyacak. İşte üç dev bankanın kuruşu kuruşuna 2026 altın projeksiyonu:

J.P. MORGAN: "ONS BAŞINA 5 BİN DOLARIN ÜSTÜ MÜMKÜN"

Haberdeki en çarpıcı tahmin J.P. Morgan’dan geldi. Banka, 2025 yılında altını 4 bin doların üzerine taşıyan itici güçlerin 2026’da da vites artıracağını öngörüyor.

Yeni Talep Kanalları: Bankanın Küresel Emtia Stratejisi Başkanı Natasha Kaneva, sadece merkez bankalarının değil, Çinli sigorta şirketleri ve kripto para yatırımcılarının da altına yöneleceğini belirtti.

Hedef: J.P. Morgan, 2026 yılının sonunda ons fiyatının 5 bin dolara yaklaşmasını bekliyor.

Dev Giriş: 2025'in üçüncü çeyreğinde altın piyasasına 109 milyar dolarlık rekor bir giriş yaşandığına dikkat çekildi.

GOLDMAN SACHS VE MORGAN STANLEY’DEN 'YÜKSEK SEVİYE' TEYİDİ

Goldman Sachs ve Morgan Stanley, J.P. Morgan’a göre biraz daha temkinli olsa da yükseliş trendinin süreceği konusunda hemfikir.

Goldman Sachs: Aralık 2026’ya kadar fiyatların %14 artarak 4 bin 900 dolara ulaşacağını öngörüyor. Banka, yatırımcılara "altın pozisyonlarınızı koruyun" tavsiyesini yineledi.

Morgan Stanley: 2026 dördüncü çeyreği için 4 bin 800 dolar hedefini koydu. Banka, özellikle Çin’deki perakende talebinin ve zayıflayan doların altını destekleyeceğini vurguladı.

BANKALARIN 2026 ALTIN TAHMİN KIYASLAMASI

Yatırım Bankası 2026 Sonu Ons Altın Tahmini Temel Gerekçesi J.P. Morgan 5.000$ + Rezerv biriktirme ve yeni kurumsal yatırımcılar Goldman Sachs 4.900$ Fed faiz indirimleri ve yapısal yüksek talep Morgan Stanley 4.800$ Zayıf dolar ve Çin perakende talebi

MERKEZ BANKALARININ KİLİT ROLÜ SÜRÜYOR

Raporda merkez bankalarının "fiyat belirleyici" rolüne özel bir parantez açıldı. Son üç yılda yıllık 1.000 tonun üzerinde alım yapan merkez bankalarının, 2026 yılında yaklaşık 755 ton daha alım yapması bekleniyor.

J.P. Morgan Stratejisti Gregory Shearer, alımlardaki tonaj düşüşünün "vazgeçiş" değil, artan fiyatlar nedeniyle hedeflere daha az altınla ulaşılmasından kaynaklanan "mekanik bir ayarlama" olduğunu belirtti.