Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik, trafik sigortasında hem fiyatlama kriterlerini hem de tazminat limitlerini yeniden belirliyor. Düzenleme ile özellikle filo gibi işletildiği halde gerçek kişi üzerine kayıtlı olan araçlar için yeni bir kontrol mekanizması getirildi.

GERÇEK KİŞİLERE 5 ARAÇ SINIRI GETİRİLDİ

1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak yeni kurala göre, gerçek kişi işleten adına düzenlenen poliçelerde prim tespiti araç sayısına göre yapılacak. Aynı araç grubunda 5 araca kadar olan sahipliklerde "özel" fiyatlama devam ederken, 5 araçtan sonraki sahiplikler "tüzel" kişi olarak dikkate alınacak. Bu hamleyle, şahıs üzerine kayıtlı büyük araç parklarının ticari tarifeler üzerinden sigortalanması sağlanacak.

TEMİNAT LİMİTLERİNE YÜZDE 33 ORANINDA ARTIŞ

Yeni düzenleme ile trafik sigortasındaki tazminat limitleri tüm araç grupları için yükseltildi. Otomobil grubunda 2026 yılı teminat limitleri yüzde 33 oranında artırılarak, araç başına maddi teminat tutarı 400 bin liraya çıkarıldı. Mağdur başına bedeli teminat tutarı ise 3 milyon 600 bin lira olarak güncellendi. Diğer araç gruplarındaki limitler de bu artış oranına paralel olarak yükseltildi.

HASARSIZLIK İNDİRİM ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK

Riskli Sigortalar Havuzu kapsamında bulunan taksi, minibüs ve otobüs türündeki araç grupları için indirim oranlarında düzenleme yapıldı. Daha önce hasarsızlık sisteminin en üst seviyesi olan 7. basamakta uygulanan yüzde 40'lık indirim oranı, yeni yönetmelikle yüzde 30'a düşürüldü. Bu değişiklik, ticari araç gruplarındaki prim maliyetlerini doğrudan etkileyecek.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA GÜVENCE MİKTARI YÜKSELDİ

Sürücü dahil koltuk sayısı 10 ve üzeri olan araçlarda, kaza başına asgari sigorta teminat tutarları da revize edildi. 10-17 koltuklu minibüslerde ölüm ve sakatlanma teminatı 8 milyon 80 bin liraya, 18-30 koltuklu otobüslerde 21 milyon 8 bin liraya yükseltildi. 31 koltuk ve üzeri büyük otobüslerde ise bu rakam 42 milyon 15 bin liraya kadar çıkarıldı. Ayrıca ruhsatında ayakta yolcu taşıma izni bulunan araçlar için de kapasiteye göre 10 milyon liranın üzerinde yeni limitler belirlendi.