Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!

Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Yayınlanma:
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu trafik sigortası yönetmeliğinde kapsamlı değişikliklere gitti. 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek düzenlemeyle, 5’ten fazla aracı olan bireysel kullanıcılar "tüzel kişi" statüsünde prim ödeyecek ve teminat limitleri önemli ölçüde artırılacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik, trafik sigortasında hem fiyatlama kriterlerini hem de tazminat limitlerini yeniden belirliyor. Düzenleme ile özellikle filo gibi işletildiği halde gerçek kişi üzerine kayıtlı olan araçlar için yeni bir kontrol mekanizması getirildi.

GERÇEK KİŞİLERE 5 ARAÇ SINIRI GETİRİLDİ

1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak yeni kurala göre, gerçek kişi işleten adına düzenlenen poliçelerde prim tespiti araç sayısına göre yapılacak. Aynı araç grubunda 5 araca kadar olan sahipliklerde "özel" fiyatlama devam ederken, 5 araçtan sonraki sahiplikler "tüzel" kişi olarak dikkate alınacak. Bu hamleyle, şahıs üzerine kayıtlı büyük araç parklarının ticari tarifeler üzerinden sigortalanması sağlanacak.

Otopark yönetmeliği değişti: Hastanelerde alan arttırıldıOtopark yönetmeliği değişti: Hastanelerde alan arttırıldı

TEMİNAT LİMİTLERİNE YÜZDE 33 ORANINDA ARTIŞ

Yeni düzenleme ile trafik sigortasındaki tazminat limitleri tüm araç grupları için yükseltildi. Otomobil grubunda 2026 yılı teminat limitleri yüzde 33 oranında artırılarak, araç başına maddi teminat tutarı 400 bin liraya çıkarıldı. Mağdur başına bedeli teminat tutarı ise 3 milyon 600 bin lira olarak güncellendi. Diğer araç gruplarındaki limitler de bu artış oranına paralel olarak yükseltildi.

HASARSIZLIK İNDİRİM ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK

Riskli Sigortalar Havuzu kapsamında bulunan taksi, minibüs ve otobüs türündeki araç grupları için indirim oranlarında düzenleme yapıldı. Daha önce hasarsızlık sisteminin en üst seviyesi olan 7. basamakta uygulanan yüzde 40'lık indirim oranı, yeni yönetmelikle yüzde 30'a düşürüldü. Bu değişiklik, ticari araç gruplarındaki prim maliyetlerini doğrudan etkileyecek.

Dikkat! İkinci el araç satışını sınırlayan karar uzatıldıDikkat! İkinci el araç satışını sınırlayan karar uzatıldı

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA GÜVENCE MİKTARI YÜKSELDİ

Sürücü dahil koltuk sayısı 10 ve üzeri olan araçlarda, kaza başına asgari sigorta teminat tutarları da revize edildi. 10-17 koltuklu minibüslerde ölüm ve sakatlanma teminatı 8 milyon 80 bin liraya, 18-30 koltuklu otobüslerde 21 milyon 8 bin liraya yükseltildi. 31 koltuk ve üzeri büyük otobüslerde ise bu rakam 42 milyon 15 bin liraya kadar çıkarıldı. Ayrıca ruhsatında ayakta yolcu taşıma izni bulunan araçlar için de kapasiteye göre 10 milyon liranın üzerinde yeni limitler belirlendi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Gram altın 10 bin liraya koşuyor: Tarih verdi
Meclis'te neler oldu neler
Meclis'te neler oldu neler
İstanbul'da kar yağışı başladı! Beklenenden erken geldi: Türkiye beyaza büründü
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
’Erden Timur’un serbest kalma ihtimali yüksek’ diyerek açıkladı
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Emekliye 60 bin lira! Tek şartı var!
Ekonomi
Uzmandan emekli ve memur maaşı hesabı: 5 Ocak'ta ne olacak?
Uzmandan emekli ve memur maaşı hesabı: 5 Ocak'ta ne olacak?
Gram altın 10 bin liraya koşuyor: Tarih verdi
Gram altın 10 bin liraya koşuyor: Tarih verdi