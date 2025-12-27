Otopark yönetmeliği değişti: Hastanelerde alan arttırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Otopark Yönetmeliği’nde kapsamlı bir revizyona gitti. Resmi Gazete’de yayımlanarak 27 Aralık 2025 itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenleme, binaların otopark kapasitelerini belirleyen temel metrekare sınırlarını değiştirdi.

KÜÇÜK YAPILARDA OTOPARK SINIRI DEĞİŞTİ

Yapılan değişiklikle birlikte, otopark yapılması zorunlu olan bina büyüklükleri yeniden tanımlandı. Önceki yönetmelikte 250 metrekareyi aşan binalar için uygulanan otopark alanı ayırma zorunluluğu, yeni kuralla birlikte 500 metrekareye yükseltildi.

Bu düzenleme ile 500 metrekarenin altındaki inşaat projelerinde otopark alanı ayrılması şartı esnetildi. Söz konusu binalarda ikamet edecek olanlar araçlarını sokak aralarına park edecek. Öte yandan bu birçok inşaat ya da bina sahibi bugüne kadar cezayı ödeyerek bu şartı yerine getirmiyordu. Aslında fiili olarak uygulanmayan yasa kalkmış oldu.

HASTANELERDE OTOPARK DÜZENLEMESİ

Yönetmelik değişikliği sağlık kuruluşlarını da doğrudan etkiledi. Hastanelerde otopark ihtiyacı hesaplanırken esas alınan birim alan miktarı 75 metrekareden 85 metrekareye çıkarıldı. Bu teknik değişiklik, aynı kapalı alana sahip bir hastane projesinde yapılması gereken zorunlu otopark sayısının azalması sonucunu doğurdu. Yeni projelerde hastane otoparkları artık daha az araç kapasitesiyle planlanacak.

DÜZENLEME YAYIMLANDIĞI GÜN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Resmi Gazete’de ilan edilen yeni otopark kuralları, ilan edildiği 27 Aralık tarihi itibarıyla geçerli sayıldı. Bakanlık, bu değişikliğin bina büyüklüklerine göre otopark hesabını modernize etme amacı taşıdığını belirtti.

Ancak düzenleme, özellikle yoğun yapılaşmanın olduğu bölgelerde otopark ihtiyacının nasıl karşılanacağına dair yeni bir soru işareti yarattı.