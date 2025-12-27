Otopark yönetmeliği değişti: Hastanelerde alan arttırıldı

Otopark yönetmeliği değişti: Hastanelerde alan arttırıldı
Yayınlanma:
Otopark Yönetmeliği'nde küçük binalara getirilen zorunluluk kaldırılırken, hastane otoparklarında araçlar için metrekare arttırıldı. İşte detaylar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Otopark Yönetmeliği’nde kapsamlı bir revizyona gitti. Resmi Gazete’de yayımlanarak 27 Aralık 2025 itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenleme, binaların otopark kapasitelerini belirleyen temel metrekare sınırlarını değiştirdi.

KÜÇÜK YAPILARDA OTOPARK SINIRI DEĞİŞTİ

2023/09/26/otopark-isaretleri-nasil-olmali-min-770x430.jpg

Yapılan değişiklikle birlikte, otopark yapılması zorunlu olan bina büyüklükleri yeniden tanımlandı. Önceki yönetmelikte 250 metrekareyi aşan binalar için uygulanan otopark alanı ayırma zorunluluğu, yeni kuralla birlikte 500 metrekareye yükseltildi.

Otopark ücretlerine zam! İlçe ve süreye göre artacakOtopark ücretlerine zam! İlçe ve süreye göre artacak

Bu düzenleme ile 500 metrekarenin altındaki inşaat projelerinde otopark alanı ayrılması şartı esnetildi. Söz konusu binalarda ikamet edecek olanlar araçlarını sokak aralarına park edecek. Öte yandan bu birçok inşaat ya da bina sahibi bugüne kadar cezayı ödeyerek bu şartı yerine getirmiyordu. Aslında fiili olarak uygulanmayan yasa kalkmış oldu.

HASTANELERDE OTOPARK DÜZENLEMESİ

2023/07/01/40-bin-kapasiteli-istanbul-havalimani-otoparkinda-yer-kalmadi-4190-dhaphoto9.jpg

Yönetmelik değişikliği sağlık kuruluşlarını da doğrudan etkiledi. Hastanelerde otopark ihtiyacı hesaplanırken esas alınan birim alan miktarı 75 metrekareden 85 metrekareye çıkarıldı. Bu teknik değişiklik, aynı kapalı alana sahip bir hastane projesinde yapılması gereken zorunlu otopark sayısının azalması sonucunu doğurdu. Yeni projelerde hastane otoparkları artık daha az araç kapasitesiyle planlanacak.

DÜZENLEME YAYIMLANDIĞI GÜN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Resmi Gazete’de ilan edilen yeni otopark kuralları, ilan edildiği 27 Aralık tarihi itibarıyla geçerli sayıldı. Bakanlık, bu değişikliğin bina büyüklüklerine göre otopark hesabını modernize etme amacı taşıdığını belirtti.

Ücretsiz otopark kullanım süresi arttı: Abonmanlık sistemi başladıÜcretsiz otopark kullanım süresi arttı: Abonmanlık sistemi başladı

Ancak düzenleme, özellikle yoğun yapılaşmanın olduğu bölgelerde otopark ihtiyacının nasıl karşılanacağına dair yeni bir soru işareti yarattı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İstanbul'da kar yağışı başladı! Beklenenden erken geldi: Türkiye beyaza büründü
Altını olan bayram etti! Bu rekor akıllara durgunluk verdi
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
’Erden Timur’un serbest kalma ihtimali yüksek’ diyerek açıkladı
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Emekliye 60 bin lira! Tek şartı var!
Bakanlık 21 ili saat saat uyardı: Kar kalınlığı 20 santimi geçecek
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Ekonomi
Alkollü içki sektörü çöküyor!
Alkollü içki sektörü çöküyor!
Asgari ücretin sektörel maliyeti belli oldu
Asgari ücretin sektörel maliyeti belli oldu
Borsa yılı yorgun kapatıyor: İşte kazandıran ve kaybettirenler
Borsa yılı yorgun kapatıyor: İşte kazandıran ve kaybettirenler