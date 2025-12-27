Karın kayganlaştırdığı yolda kaza: 5 kişi yaralandı

Zonguldak ve Sakarya'da kar nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yapan otomobillerdeki 5 kişi yaralandı. Şarampole yuvarlanan araçtaki yaralılar, ekiplerce kurtarılarak ambulansa ulaştırıldı.

Zonguldak-Karadeniz Ereğli kara yolunda, F.Ö'nün (35) kullandığı 78 ACM 915 plakalı otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan yolcular R.A. ve K.H, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Sakarya'da Hendek-Kocaali ilçesi yolu Selmandede mesire alanı bölgesinde B.Y. idaresindeki 34 EU 9224 plakalı otomobil, kardan dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, Sakarya Arama Kurtarma Ekibi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile A.C.Y. ve E.Y. yaralandı. Bulunduğu yerden çıkarılarak sedyeye alınan yaralı E.Y, vinç yardımıyla ambulansın bulunduğu alana taşındı.

E.Y. hastaneye kaldırılırken, diğer yaralılara sağlık personelince ayakta müdahale edildi.

Güzergahtaki trafik akışı, jandarma ekiplerince bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

