İçişleri Bakanlığı'ndan kuvvetli kar yağışı uyarısı

Yayınlanma:
İçişleri Bakanlığı, 28 Aralık Pazar günü birçok ilde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. Vatandaşlardan ulaşımda aksamalar, buzlanma ve tipi riskine karşı tedbirli olmaları istendi.

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son değerlendirmelere göre 28 Aralık 2025 Pazar günü birçok ilde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiğini açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda; Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleri ile Sinop’un kuzeybatısında yer yer 20 santimetrenin üzerinde yoğun kar yağışı öngörüldüğü bildirildi.

Açıklamada ayrıca Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Ardahan ve zamanla Iğdır’ın yüksekleri ile Ağrı, Kars ve Van’da 5-20 santimetre aralığında kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtildi. Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak’ın kuzey ve doğu kesimlerinde ise yer yer 20 santimetrenin üzerinde yoğun kar yağışı görüleceği ifade edildi.

Diyarbakır’ın kuzeydoğusunda (Kulp, Lice, Hazro ve Diyarbakır–Şanlıurfa yolu Karacadağ mevkisi), Batman’ın kuzeyinde (Kozluk, Sason) ve Siirt’in kuzey ve doğusunun yükseklerinde de kuvvetli kar yağışının etkili olacağı kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayları ile yüksek kesimlerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını, yetkili merciler tarafından yapılacak uyarıları yakından takip etmelerini istedi.

Kaynak:DHA

