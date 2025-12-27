Uzmandan emekli ve memur maaşı hesabı: 5 Ocak'ta ne olacak?

Milyonlarca çalışan ve emeklinin kaderini belirleyecek olan 5 Ocak tarihi yaklaşırken, maaş hesaplamalarında son viraja girildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı son veriye göre yıllık enflasyon yüzde 31,07 olmuştu.

Bu tabloya göre memur ve emeklilerin 5 aylık zam farkı şimdiden netleşmiş durumda.

"5 AYLIK VERİLER ŞİMDİDEN NETLEŞTİ"

Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin TRT Haber'e yaptığı değerlendirmede, 5 aylık enflasyon verilerine göre emekli ve memurun alacağı asgari artış oranlarını açıkladı.

Zengin’in hesaplamalarına göre; 2025 Aralık ayı enflasyonu henüz eklenmeden oluşan tablo şöyle:

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Yüzde 11,20 artış şimdiden kesinleşti.

Memur ve Memur Emeklileri: Toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile birlikte yüzde 17,55 artış netleşti.

Zengin, bu oranlara Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ekleneceğini ve nihai rakamın 5 Ocak saat 10:00’da belli olacağını hatırlattı.

MERKEZ BANKASI TAHMİNLERİNE GÖRE ZAM SENARYOLARI

Merkez Bankası’nın 2025 yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında revize etmesi, zam oranları için iki farklı senaryoyu ortaya çıkardı. İşte gerçekleşmesi beklenen muhtemel zam oranları:

Senaryo (Yıl Sonu Enflasyonu) SSK ve Bağ-Kur Emekli Zammı Memur ve Memur Emekli Zammı Yüzde 31 Olursa (En Düşük) %12,28 %18,70 Yüzde 33 Olursa (En Yüksek) %14,00 %20,51

TABAN AYLIĞA 1000 TL İLAVE ARTIŞ GÜNDEMDE

Tarkan Zengin, sadece oransal zamların değil, en düşük emekli maaşını ilgilendiren "taban aylık" düzenlemesinin de masada olduğunu belirtti.

Zengin’in aktardığı bilgilere göre, taban aylıklarda 1000 liralık bir artış söz konusu olabilecek. Bu düzenleme hayata geçerse, en düşük emekli maaşı yasal düzenleme ile yükseltilecek.