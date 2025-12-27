Emeklilikte 'Tarih' piyangosu: İşçi ve memur için kritik karar tarihini açıkladı!

Yayınlanma:
Emekli adaylarının her yıl sonu yaşadığı "Aralık mı, Ocak mı?" ikilemine dair çarpıcı bir veri geldi. Prof. Dr. Aziz Çelik, geçen yıl yaşanan yüzde 30'luk maaş farkı adaletsizliğinin bu yıl daha sınırlı kalacağını belirterek, Aralık 2025’te dilekçe vermenin işçiler için avantajlı görünürken, 2008 sonrası göreve başlayan memurlar için tam tersi bir tablo olduğuna dikkat çekti.

"Emeklilik dilekçesi için en doğru zaman ne zaman?" Bu soru sık sık gündeme geliyor. Uzmanlar emeklilikte kaybın az olması için bazı yorumlarda bulunurken Çalışma ekonomisi uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik'ten dikkat çeken bir yorum geldi.

Çelik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, emekli aylığı hesaplama sistemindeki teknik detayların çalışanlar arasında nasıl eşitsizlik yarattığını tespit etti. Hesaplama yönteminde bir değişiklik olmadığını belirten Çelik, tartışmanın temelinde "güncelleme katsayısı" farklarının yattığını ifade etti.

SİSTEMDEKİ 'GÜNCELLEME KATSAYISI' FARKI

Prof. Dr. Aziz Çelik, emekli aylıklarının hesabında kullanılan güncelleme katsayısının, geçmişteki kazançların bugünkü değerini bulmak için kullanıldığını belirtti. Katsayının TÜFE ve yıllık büyüme oranının yüzde 30'undan oluştuğunu hatırlatan Çelik, 2008 yılındaki yasal değişiklikle büyüme oranının etkisinin yüzde 100'den yüzde 30'a düşürülmesinin emekli maaşlarını ilk hesaplamada aşağı çektiğini vurguladı.

ARALIK 2025 Mİ, OCAK 2026 MI?

Aziz Çelik, aylığın bağlandığı döneme göre güncelleme katsayısının nasıl değiştiğini verilerle ortaya koydu. Çelik’in 2025 sonu itibarıyla yaptığı teknik analiz şu şekildedir:

Aralık 2025 Başvurusu: İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için güncelleme katsayısı, emekli aylıklarına yıl içinde yapılan artışlar üzerinden hesaplanacak ve yaklaşık yüzde 35 olacak.

Ocak 2026 Başvurusu: Güncelleme katsayısı TÜFE (%31) ve büyüme oranının (%3,3) bileşimiyle hesaplanacak ve yaklaşık yüzde 32 civarında kalacak.

İŞÇİ VE MEMUR ARASINDAKİ AYRIŞMA

Çelik, 2008 sonrası memuriyete giren kamu görevlileri (4/c) için durumun farklı işlediğine dikkat çekti. İşçi emeklileri 2025 yılında yüzde 35 zam alırken, memur emeklilerinin toplu sözleşme nedeniyle yaklaşık yüzde 29 zam aldığını hatırlatan Çelik, bu durumun başvuru tarihine etkisini şöyle özetledi:

Çalışan GrubuAralık 2025 BaşvurusuOcak 2026 BaşvurusuKarar
İşçi ve Bağ-Kur (4/a - 4/b)%35 Güncelleme Oranı%32 Güncelleme OranıAralık 2025 Avantajlı
Memur (4/c - 2008 Sonrası)%29 Güncelleme Oranı%32 Güncelleme OranıOcak 2026 Avantajlı

"SİSTEMİN BÜYÜK BİR GARABETİ"

Maaş hesaplama sistemini eleştiren Aziz Çelik, dilekçe verme tarihine göre maaşların değişmesini "adaletsizlik" olarak nitelendirdi. Çelik, hükümetin geçen yıl (2024 sonunda) oluşan yüzde 25-30’luk devasa farkı düzeltmediğini hatırlatarak, işçi ve Bağ-Kur emeklisi olmayı hak edenler için Aralık 2025’te başvurmanın birkaç puanlık avantaj sağlayacağını, kamu görevlileri için ise bunun bir dezavantaj anlamına geleceğini belirtti.

Özetle bir çalışanın ömür boyu alacağı emekli maaşının, başvuruyu yapacağı 15 günlük farkla (31 Aralık vs 1 Ocak) değişiyor olması, sosyal güvenlik hakkının bir "tarih piyangosuna" dönüşmüş durumda.

Çelik’in vurguladığı üzere, 2008 reformuyla büyüme payının emekli maaşına katkısının düşürülmesi, halkın refah payından mahrum bırakıldığını tescilliyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

