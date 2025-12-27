'Maaşınız yetiyor mu?' sorusunu duyan emekli önce güldü sonra konuştu! "Cehennemi yaşıyoruz"

AKP iktidarı, 2026 asgari ücretinin belirlendiği süreçte çalışanların enflasyona ezdirilmediğini savunuyor. Ancak sokağın sesi farklı. Kasımpaşa Cuma Pazarı’nda yaptığı sokak röportajları, halkın geçim mücadelesinin sürdüğünü gösterdi.

Vatandaşlar, fiyatların akşam saatlerinde düşmesiyle pazara geldi. Sebze meyveler tezgâh altına indirilirken, bazı ürünler bedavaya verildi. Yine de pek çok kişi temel gıda maddelerine erişememekten yakındı.

"KIZIMDAN PAZAR PARASI ALDIM GELDİM KARŞIDAN"

Bir emekli kadın, geçinebilmek için kızından para aldığını anlattı:

“Gerçekten geçinemiyorum. Kızıma gittim ta karşıya pazar parası almaya. Kızımdan harçlık parası aldım geldim.”

"NEREDE EZDİRMİYORLAR? DALGA GEÇİYORLAR"

Bir başka yurttaş da şu sözlerle dert yandı:

"Akşam geliyoruz ki ucuz bir şeyler alalım diye. Gerçekten çok zor durumdayız. Hiçbir zaman İstanbul, Türkiye böyle olmamıştır, yani her şey dibine gitmiş. Hiçbir şey alamıyoruz; ne et alabiliriz, ne kıyma alabiliriz, çok kötüyüz gerçekten. ‘Biz vatandaşı ezdirmiyoruz’, nerede ezdirmiyorlar. Dalga geçiyorlar"

Asgari ücretle çalışan bir yurttaş, 28 bin 75 liralık yeni ücreti şöyle değerlendirdi:

"Açlıktan ölelim yani... Gündemde hep o zaten ama kimse konuşamıyor. 1 kişi olsan bile zor yeter. Simit, çay içeceksin, anca. En azından 30 bin yapsalardı bari. Alt kademe her zaman eziliyor. Üst kademe zirve yapıyor, alttakiler eziliyor"

Açlık yürürlükte! Asgari ücret resmileşti: Resmi Gazete'de yayımlandı!

Bir yurttaş, pazardaki ezilmiş halde duran son portakalları karıştırırken "Geçinseydim bu portakalı seçmezdim" dedi.

"CEHENNEMİ YAŞIYORUZ"

Emekli bir yurttaş, 'maaşınız yetiyor mu' sorusunu duyunca siniri bozuldu. Emekli, soru karşısında güldü. Gülüp devam etmek istedi fakat dayanamayıp konuştu. Emekli, yaşadığı sıkıntıyı şöyle dile getirdi:

"Cehennemi yaşıyoruz. Cennette, onlar. Allah bundan sonra dünyaya gelenlerin yardımcısı olsun, eğer gelebilirse bu beslenmeyle. Hep ekmek, gerisi hikâye"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a seslenen bir yurttaş ise şu ifadeleri kullandı:

"Biz de yukarıdaki sayın Cumhurbaşkanı Tayyip ağabeye diyoruz ki, ekonomi çok bozuk. Ezilmedi diyorsun, onlara göre öyle. 18 bin lira maaş alıyorum, yaşım 68. Bana asgari ücretten para vermiyor, çırak parası veriyor bana, ayıp ya"

Aynı yurttaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beslenmem lazım, beslenemiyoruz. Hiçbirimiz beslenemiyoruz. Ekonomi çok bozuk. Tarım böyle, sanayinin hâlini görüyoruz, üretim yok. Bir toplum üretmiyorsa, durum iyi değil"

"ZAMANI GELDİĞİNDE HER ŞEY DEĞİŞECEK"

Bir yurttaş, iktidarın halktan koptuğunu savunarak şöyle konuştu: