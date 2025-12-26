2026 yılı için belirlenen yeni asgari ücret kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2026 yılına dair kararı Resmi Gazete’de ilan edildi. Belirlenen yeni rakama göre, bir ücretli çalışanın günlük normal çalışma karşılığı brüt 1101 TL oldu.

Bu hesapla, 1 Ocak 2026 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında uygulanacak aylık brüt asgari ücret 33 bin 30 TL seviyesine çekildi.

Ancak bu artış, hayat pahalılığı karşısında ezilen halkın mutfağındaki yangını söndürmekten çok uzak kaldı.

İŞÇİ TEMSİLCİSİ YOK, OY BİRLİĞİ VAR!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 12 Aralık’ta başlattığı görüşmelerde işçi tarafı masaya oturmamıştı. Karar metninde bu bilgi yer aldı.

Buna rağmen komisyon, "toplantıya katılanların oy birliğiyle" bu rakamı belirledi. Milyonların kaderini belirleyen ücret, bizzat o ücretle geçinecek olanların temsilcileri masada yokken karara bağlandı.

ENFLASYON ŞARTLARI DENDİ

Yayımlanan kararın gerekçesinde asgari ücretin bir "pazarlık ücreti" değil, ödenmesi zorunlu en düşük miktar olduğu vurgulandı. Komisyonun karar sürecinde enflasyon hedeflerini ve geçim şartlarını değerlendirdiği belirtildi. Açıklanan 28 bin 75 lira TÜRK-İŞ'in açlıkladığı 29 bin 828 liralık açlık sınırının altında.

İŞVERENE DESTEK SÜRÜYOR

Yeni düzenleme ile 2026 yılı boyunca işverenlere sağlanan asgari ücret desteğinin aylık 1270 TL olarak devam etmesine karar verildi.

1 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Milyonlarca emekçinin, emeklinin ve dar gelirlinin merakla beklediği ancak hüsranla karşıladığı bu yeni ücret, 1 Ocak 2026 itibarıyla resmen uygulanmaya başlanacak. Halkın cebine girmeden iğneden ipliğe gelecek yeni yıl zamlarıyla eriyecek olan bu rakam, önümüzdeki yılın da "geçim savaşıyla" geçeceğinin habercisi oldu.