Emeklinin onuru ayaklar altında! Kahreden sözler geldi

Türkiye’nin nüfus açısından en küçük ikinci şehri olan Tunceli’de emekliler geçinemediğini ifade etti. Asgari ücretli ve emekliler, git gide daha da derinleşen ekonomik kriz şartlarında geçim savaşı verirken Abuzeyt Çağlar isimli emekli, "Ben Mart ayında emekli oldum. 40-45 sene çalıştım. Şu anda çok düşük maaş alıyorum. Geçinemiyorum, konteynerde oturuyorum, kendime ayakkabı alacak durumda değilim. Maaşlarımızın düzeltilmesini istiyorum. 17 sene öğrenim hayatım var, askerliğimi yaptım. 45 yıl çalıştım ama buna karşılık olarak çok düşük maaş alıyorum. Keşke okumasaydım da ben bir çoban olsaydım. Belki durumumum daha iyi olurdu” ifadelerini kullandı.

“BİZİ GÖREN, DİNLEYEN, DUYAN YOK”

Handan Şanlı da emekli olduğunu ve geçinemediğini belirterek “Bugünün şartlarında herhangi bir şekilde elektrik, su, telefon, doğal gaz ev kirası ödemek mümkün değil. Benim öğrencim olmamasına rağmen evim kendime ait olmasına rağmen geçimde çok büyük büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Domatesin kilosu 70-90 TL arasında değişiyor, etin kilosu 900-1000 TL arasında değişiyor. Alım gücü gittikçe düştü. Her gün hesap yapıyoruz, ayın sonunu getirebilecek miyiz getiremeyecek miyiz diye düşünerek harcamalarımızı yapıyoruz. Bu konuda bayağı bir dertliyiz ama maalesef bizi gören, dinleyen, duyan hiç kimse yok" sözlerini sarf etti.

“EK İŞ YAPMASAK GEÇİNEBİLİR MİYİZ?”

Hasan Çelik ise, "Çalıştığımız zaman yine geçinebiliyorduk. Bundan 10-15 sene evvel aldığımız maaş ile geçinebiliyorduk. Şimdi çok kötü durumdayız, okuyan çocuklarımız var, bu çocuklarımıza da iş yok şu anda çalışamıyorlar. Yaşlı olduğum halde bizim elimize bakıyorlar. Ek iş yapmasak geçinebilir miyiz? Ben arıcılıkla uğraşıyorum" ifadelerine yer verdi.

Emeklilerin durumunun çok kötü olduğunu bildiren Zülfü Külahçı da, "Yani ev kirası bile vermiyoruz. Bu halde bile iki kişiyiz yine de geçinemiyoruz. Ocak enflasyonunu bekliyoruz, sonuç ne olur bilemem" dedi.

“EMEKLİLER YAN YANA GELMELİ”

Mustafa Yıldırım ise, yaptığı değerlendirmede "Yani bir emekli evine giderken çocuklarına bir şey götürebilme noktası da olmalıdır. Rahat ve huzur içerisinde eve giderken torbasını filesini doldurmalıdır. Çocuklarına torunlarına onları mutlu edebilecek bir file ile gitmesi gerektiği halde onu götüremeyeceği sıkıntısı içerisindedir. Bu sıkıntıların temel nedeni genel itibarıyla bizden de kaynaklıdır. Emekliler olarak yan yana gelmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 17 milyona yakın emekli olduğuna dikkat çeken Yıldırım, “Bunları üçle çarptığımızda ülkedeki nüfusun üçte ikisini oluşturuyor, ama buna rağmen emekliler bugün yan yana gelemiyor, baktığımızda ciddi bir örgütsüzlük içerisindeyiz. Sorunumuz bu örgütlülüğü tabana yayamamak. Bu örgütlülük boyutunu geliştirdiğimizde inanıyoruz ki emekliler de kendi gücünün hem iktidar tarafından hem egemenler tarafından hem de sermaye tarafından dikkate alınmasını sağlayacaktır." sözlerini sarf etti.