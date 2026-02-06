Emekli polis dehşet saçtı: Önce eşini sonra MHP'li ilçe başkanını öldürdü

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde emekli polis Adem Y. ile eşi arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

EMEKLİ POLİS DEHŞET SAÇTI

Evde çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Adem Y. eline aldığı tabancayla eşine ateş açarak yaraladı.

Araç muayenesinde dehşet! Polis memurunu döverek öldürdüler

İŞ YERİNİ BASTIĞI MHP'Lİ İLÇE BAŞKANINI VURDU

Olayın ardından evden ayrılan emekli polis, ilçede emlakçılık yapan MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç’ın iş yerine gitti.

Burada Adem Y., eşini vurduğu silahla Hıraç'a tabancayla ateş açtı.

MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç

İki olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan Adem Y.'nin itirafı üzerine iki adrese de sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATLARINI KAYBETTİKLERİ BELİRLENDİ

Ekiplerin yaptığı kontrolde Adem Y.'nin eşi ve Hıraç'ın öldüğünü belirledi. Hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedenleri, olay yerlerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Adem Y.'yi sorguya alan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

(DHA)