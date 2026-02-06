Araç muayenesinde dehşet! Polis memurunu döverek öldürdüler

Araç muayenesinde dehşet! Polis memurunu döverek öldürdüler
Yayınlanma:
Ankara'da aracını muayeneye götüren polis memuru, "stop lambası yanmadığı" gerekçesiyle tartıştığı TÜVTÜRK çalışanları tarafından dövülerek öldürüldü. Basit bir teknik aksaklığın vahşi bir cinayete dönüştüğü olayda, saldırganlardan biri tutuklanırken diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 2 Şubat günü meydana geldi. Polis memuru M.O.K., şahsi aracını rutin muayene kontrolü için TÜVTÜRK istasyonuna götürdü. İstasyon görevlileri yaptıkları incelemede, aracın stop lambasının yanmadığını tespit etti ve aracı muayeneden geçirmedi.

TARTIŞMA LİNÇ GİRİŞİMİNE DÖNÜŞTÜ

Ekran Haber'in aktardığı bilgilere göre aracının muayeneden kalması üzerine duruma tepki gösteren polis memuru M.O.K. ile istasyon çalışanları arasında sözlü tartışma başladı. Tartışma kısa sürede hakaret ve tehditlerin havada uçuştuğu bir kavgaya evrildi. Gerginliğin tırmanmasıyla birlikte istasyon çalışanları, polis memuru M.O.K.'yi darp etti.

3 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Aldığı darbelerle ağır yaralanan polis memuru için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Gazi Hastanesi'ne kaldırılan M.O.K., yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Ancak talihsiz polis memuru, doktorların tüm çabasına rağmen 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi.

Hatay'da kan donduran cinayet! Eski belediye başkanı oğlu tarafından baltayla öldürüldüHatay'da kan donduran cinayet! Eski belediye başkanı oğlu tarafından baltayla öldürüldü

BİR TUTUKLAMA, BİR SERBEST

Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Olaya karışan şüpheliler Y.K. ve S.A., ‘Kasten yaralama', ‘Tehdit' ve ‘Hakaret' suçlamalarıyla 3 Şubat'ta gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Ankara Adliyesi'ne getirildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli Y.K. ise nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

