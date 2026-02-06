Uğur Dündar Halk TV YouTube yayınlarına rekorla başladı

Duayen Gazeteci Uğur Dündar'ın, dünyayı sarsan olaylar ve dosya haberlerinden oluşan “Uğur Dündar’dan Türkiye’yi Sarsan Haberler” isimli programının ilk bölümü, bu akşam Halk TV YouTube kanalında yayınlandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ilk televizyon röportajını Uğur Dündar’a verdi

DÜNYA 'EPSTEIN'İ KONUŞURKEN, UĞUR DÜNDAR 'SOĞUKOLUK BATAKHANELERİ'Nİ ANLATTI

Her biri çarpıcı ve nefes nefese izlenecek dosya haberler ve daha fazlasını Halk TV YouTube kanalında anlatan Uğur Dündar, yayınlarına rekorla başladı.

Duayen Gazeteci Dündar, ilk yayınında dünyayı sarsan Epstein dehşetinin yıllar önce Türkiye’de nasıl yaşandığını, Soğukoluk batakhanelerine gazeteci olarak giren ilk gazeteci olmasını ve yer altındaki dehlizlerde, fuhuşa sürüklenen kız çocuklarını nasıl bulduğunu anlattı.

Dündar, programlarında ayrıca dönemin İstanbul Emniyet Müdürü tarafından nasıl tehdit edildiğini, kaçırılan Avrasya feribotuna nasıl indiklerini, kaçak cinsiyet değiştirme ameliyatları yapan profesör yüzünden kimlerin mallarına çöküldüğünü ve daha birçok çarpıcı olayı tüm ayrıntılarıyla izleyiciye aktaracak.

Uğur Dündar’ın her biri diğerinden sarsıcı dosya haberleri her cuma akşamı milyonlarca abonesi olan Halk TV YouTube kanalında olacak.