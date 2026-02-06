Emlak vergileri 3 kat arttı: Tapuda işlemler kilitlendi

Yeni yılla birlikte emlak vergilerinde yaşanan yüksek oranlı artışlar, mülk sahiplerini ciddi bir mali yükle karşı karşıya bıraktı. Arsa ve bina rayiç bedellerindeki keskin yükseliş, özellikle İstanbul’da emlak vergilerini katladı. Semtine göre değişen yeni vergiler, vatandaşta büyük şaşkınlık yarattı.

RAYİÇ BEDELLERDE ÜÇ KATA KADAR ARTIŞ

2026 itibarıyla arsa ve bina rayiç değerlerine üst sınır getirilmesine rağmen, birçok bölgede emlak vergileri üç kata varan oranlarda arttı. Yapılan düzenlemeyle arsa ve arazilerde rayiç değer artışı en fazla üç katla sınırlandırıldı. Ancak bu sınır dahi mal sahiplerinin bütçesini zorlamaya yetti.

ÖDENEN VERGİLER KATLANDI

İstanbul’da 2023 yılında 3.300 TL emlak vergisi ödeyen bir mülk sahibi, bu yıl yaklaşık 9.900 TL ödeme yapmak zorunda kaldı. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, artışların önceki yıla kıyasla üç kat seviyesinde gerçekleştiğine dikkat çekti.

ARSA SAHİPLERİ EN AĞIR YÜKÜ TAŞIYOR

Vergi artışlarından en fazla etkilenen kesimin arsa sahipleri olduğu görüldü. Küçükçekmece’de imara kapalı iki arsası bulunan bir vatandaşın ödediği emlak vergisi, geçen yıl 33.058 TL iken bu yıl 99.237 TL’ye yükseldi. Üsküdar’da ise bir daire sahibinin vergisi 3.352 TL’den 9.539 TL’ye çıktı.

Uzmanlara göre, arsa sahipleri konut sahiplerine kıyasla yaklaşık üç kat daha fazla vergi ödüyor. Bu durum, özellikle inşaat yapılmayan arsaların sahipleri için ciddi bir mali külfet oluşturuyor.

TAPU İŞLEMLERİ TIKANMIŞ DURUMDA

Artan rayiç değerler yalnızca vergi yükünü artırmakla kalmadı, tapu işlemlerini de olumsuz etkiledi. Belediyelerde belirlenen yüksek rayiç bedeller nedeniyle tapu harçları yükselirken, birçok satış işlemi gerçekleştirilemedi. Ayrıca değer artış kazancı vergisinin de yükselmesi, gayrimenkul satışlarını daha da zorlaştırdı.

Sektör temsilcileri, tapu işlemlerinin yeniden hız kazanabilmesi için değer barışı ya da bir defaya mahsus beyan affı gibi düzenlemelerin gündeme gelebileceğini ifade etti.

EMEKLİLER VE ŞEHİT YAKINLARI İSTİSNA KAPSAMINDA

Öte yandan, emlak vergisinde bazı kesimler için muafiyetler uygulandı. 200 metrekareyi aşmayan tek konutu bulunan emekliler ile şehit ve gazi yakınları, dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar emlak vergisinden muaf tutuldu.

Emlak vergisindeki artışlar mayıs ayında daha net hissedilecek. Vergiler, her yıl olduğu gibi mayıs ve kasım aylarında iki taksit halinde ödenecek. Ancak bu yıl birçok mülk sahibi, geçmiş yıllara kıyasla çok daha yüksek tutarlarla karşı karşıya kalacak.