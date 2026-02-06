İzmir'de kaybolan 8 yaşındaki Berivan'dan acı haber!

İzmir Torbalı'daki Fetrek Deresi'ne giren Berivan Bozan, suya kapılarak kayboldu.

Küçük çocuğun gözden kaybolduğunu farkeden çevredekilerin ihbarı üzerine Çaybaşı Mahallesi'ne AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

MAHALLELİ KIZ ÇOCUĞU İÇİN SEFERBER OLDU

Bölgeye giden ekiplerin 8 yaşındaki çocuğu bulmak için başlattığı arama çalışmalarına, vatandaşlar ve belediye ekiplerden de destek geldi.

8 YAŞINDAKİ BERİVAN'DAN KÖTÜ HABER GELDİ

Aralıklarla devam eden yağışa rağmen dere yatağında ve çevresinde sürdürülen arama çalışmalarında küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı.

AFAD sualtı ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkarılan küçük kızın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

