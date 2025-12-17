Uyuşturucudan tutuklanan Sercan Yaşar adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar, ifade vermek üzere adliyeye getirildi.

Lansman etkinliklerinde sıkça yer alan ve kamuoyunda bilinen isimlerle yakınlığıyla tanınan Yaşar, geçtiğimiz günlerde “uyuşturucu madde bulundurmak” ve “uyuşturucu satmak” suçlamalarıyla gözaltına alınmış, ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son aylarda çok sayıda kişi hakkında işlem başlattı. Bu süreçte aralarında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da bulunduğu 10 kişi, uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve kullanımına yer sağlamak suçlamalarıyla tutuklandı. Şüphelilerden saç ve kan örnekleri Adli Tıp Kurumu’nda inceleniyor.

CEBECİ DE ADLİYEDE

Son dakika | Ela Rumeysa Cebeci adliyede

Öte yandan piker Ela Rumeysa Cebeci de ifade vermek için adliyeye geldi.