Son dakika | Ela Rumeysa Cebeci adliyede

Türkiye'yi sarsan uyuşturucu soruşturmasında adı geçen ve kan ve saç örneğinin alınmasının ardından testi pozitif çıkan Ela Rumeysa Cebeci, ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Aralık'ta TV spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet gözaltına alınmıştı, Hande Sarıoğlu ise ifade vermek için Ankara'dan İstanbul'a gelmişti.

Cebeci ve Acet, İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı. 15 Aralık'ta ise Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucu testinin 'pozitif' çıktığı öğrenilmişti.

SORULARA YANIT VERMEDİ

Adliye girişinde ve savcılık odasına ilerlerken basın mensuplarının 'kanınızda uyuşturucu madde çıktı, neler söyleyeceksiniz?' sorularına yanıt vermediği görüldü.

İFADEYE ÇAĞRILMADI

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Ela Rumeysa Cebeci, Sözcü'nün haberine göre ifade vermek için adliyeye çağrılmadı.

Cebeci'nin ifade işlemlerinin başladığı öğrenildi.