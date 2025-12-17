Son dakika | Ela Rumeysa Cebeci adliyede

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı soruşturmada ismi geçen spikerlerden uyuşturucu testi pozitif çıkan Ela Rumeysa Cebeci ifade vermek için İstanbul Adliyesi'ne geldi. Cebeci basın mensuplarının sorularına yanıt vermedi.

Türkiye'yi sarsan uyuşturucu soruşturmasında adı geçen ve kan ve saç örneğinin alınmasının ardından testi pozitif çıkan Ela Rumeysa Cebeci, ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

1067738.jpeg

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Aralık'ta TV spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet gözaltına alınmıştı, Hande Sarıoğlu ise ifade vermek için Ankara'dan İstanbul'a gelmişti.

yeni-proje-40.jpg

Cebeci ve Acet, İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı. 15 Aralık'ta ise Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucu testinin 'pozitif' çıktığı öğrenilmişti.

g8owzxtwcamnvjn.jpeg

SORULARA YANIT VERMEDİ

Adliye girişinde ve savcılık odasına ilerlerken basın mensuplarının 'kanınızda uyuşturucu madde çıktı, neler söyleyeceksiniz?' sorularına yanıt vermediği görüldü.

1067737.jpeg

İFADEYE ÇAĞRILMADI

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Ela Rumeysa Cebeci, Sözcü'nün haberine göre ifade vermek için adliyeye çağrılmadı.

Cebeci'nin ifade işlemlerinin başladığı öğrenildi.

Kaynak:DHA

Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek! Bu mesleği pek bilen yok
Bu mesleği pek bilen yok
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek!
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Bu altın diğerlerinden daha değerli: Gramı katladı
Meteoroloji'den 9 il için uyarı: Kar geliyor
Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Emekliler 2026 yılında artık bu faturayı ödemeyecek
Çevrenize rağmen kilo vermenin sırrı:
Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Türkiye
Danıştay Gökova'da talana 'dur' dedi
Danıştay Gökova'da talana 'dur' dedi
Uyuşturucudan tutuklanan Sercan Yaşar adliyede
Uyuşturucudan tutuklanan Sercan Yaşar adliyede
Mehmet Akif Ersoy'un son durumu ortaya çıktı! Buğra Gökce Silivri'den anlattı
Mehmet Akif Ersoy'un son durumu ortaya çıktı! Buğra Gökce Silivri'den anlattı