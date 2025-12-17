Tanrıkulu AKP'nin politikasına isim koydu!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunarak emeklilerin ucuz otellerde yaşamak zorunda kalmasına sert tepki gösterdi. Yaşanan durumu AKP’nin "bilinçli siyasal tercihi” olarak nitelendiren Tanrıkulu, "Ankara, İstanbul ve İzmir’de emeklilerin, sağlıksız pansiyon odalarında yaşamak zorunda bırakıldığına dair haberler; Türkiye’de yaşananın bir 'ekonomik zorluk' değil, örgütlü bir sosyal hak ihlali olduğunu açıkça göstergesidir" sözlerini sarf etti.

“SORUMLULUKTAN KAÇMAK SUÇTUR”

Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu tablo tesadüf değildir. Bu tablo, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin yıllardır sürdürdüğü bilinçli siyasal tercihin sonucudur. Emeklileri açlık sınırının altında maaşlara mahkum etmek, kira piyasasını denetimsiz bırakmak, sosyal konut politikalarını bilerek tasfiye etmek ve ardından 'piyasa koşulları' diyerek sorumluluktan kaçmak hukuken de siyaseten de suçtur.” ifadelerine yer verdi.

“Burada ihlal edilen hak yalnızca barınma hakkı değildir. Burada yaşam hakkı, insan onuru, sağlık hakkı ve sosyal güvenlik hakkı birlikte ihlal edilmektedir” ifadelerini kullanan Tanrıkulu, “Bugün emeklilerin pansiyon odalarına, güvencesizliğe ve sağlıksız koşullara mahkum edilmesi, bilinçli bir biçimde en temel insan haklarının ihlal edilmesi anlamına gelmektedir. Bu bir ihmal değil; süreklilik arz eden, öngörülebilir ve tercih edilmiş bir politikadır. Ayrıca Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Sosyal Şartı uyarınca devlet, yaşlıların insan onuruna uygun koşullarda yaşamasını sağlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi, uluslararası hukuka da aykırılıktır.” açıklamasında bulundu.

“AKP’NİN SOSYAL DEVLETİ TASFİYE ETME POLİTİKASININ ADIDIR”

“Şunun altını özellikle çiziyorum: Bu ülkede emekliler yoksul değil; yoksullaştırılmıştır. Bu ülkede emekliler korunmasız değil; bilinçli olarak korunmasız bırakılmıştır. Bu ülkede yaşananlar kader değil; Adalet ve Kalkınma Partisi’nin sosyal devleti tasfiye etme politikasının adıdır.” sözlerini sarf eden Tanrıkulu, “Emekliler sadaka değil, anayasal haklarını istiyor. Yaşam hakkı ertelenemez. Barınma hakkı yok sayılamaz.” dedi.

Sezgin Tanrıkulu, “Derhal en düşük emekli maaşı bir asgari ücret seviyesine getirilmelidir ve asgari ücret de en az 39 bin lira olarak belirlenmelidir. Yıllarca çalışan, emek veren yurttaşlarımız lütuf değil, haklarını istiyor. Haklarını alana kadar bu düzeni değiştirmek için kararlılıkla, cesaretle mücadeleye devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.