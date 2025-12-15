Üst üste soygunların ardından... Bakanlıktan adli emanetlerin korunması için 5 maddelik talimat

Adalet Bakanlığı, son dönemde yaşanan ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran adli emanet hırsızlıkları üzerine harekete geçti. İstanbul Büyükçekmece'de 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalınması ile Konya Kulu Adliyesi'nde yaşanan zimmet olaylarının ardından, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tüm başsavcılıklara yönelik bir yazı gönderdi. Yazı, "Emanete alınan altın, elmas, zümrüt, pırlanta gibi eşyaların banka kasasında muhafazası ve Emanet Büroların Denetimi" başlığını taşıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Bakanlık yazısında ilgili mevzuat hatırlatılırken, bazı yer Cumhuriyet başsavcılıklarında altın ve diğer kıymetli eşyaların (elmas, zümrüt, pırlanta vb.) bankada kasa kiralanması yönündeki mevcut imkanlar değerlendirilmeden emanet bürosundaki kasalarda muhafaza edilmeye devam edildiği belirtildi. Ayrıca, eşyaların tam ve eksiksiz kayıt altına alınmasında yeterli özenin gösterilmediği ve kasaların en az iki kişi tarafından açılıp kapanmasını sağlayacak tedbirlerin alınmadığı tespit edildi.

KIYMETLİ EŞYALARIN KORUNMASI İÇİN 5 MADDELİK TEDBİR

Bakanlık, adli emanete alınan kıymetli eşyaların güvenliği için alınması gereken 5 temel tedbiri sıraladı:

Emanete alınan altın, elmas, zümrüt gibi eşyaların öncelikle ağırlık, ayar ve adet gibi ayrıcı özellikleri belirtilerek kayıt altına alınması, gerekirse ağırlık, cins ve değerinin belirlenmesi için bilirkişi incelemesi yaptırılması.

Kıymetli eşyaların adli emanet bürolarındaki kasaların nitelikleri ve kapasiteleri gözetildiğinde muhafazasının mümkün olmadığı durumlarda, tür, cins ve miktarları kayıt altına alındıktan sonra Bakanlığa bilgi verilerek alınacak talimat uyarınca bankada kasa kiralanarak muhafaza edilmesi sağlanacak. Gerek emanetteki gerekse bankadaki kasaların en az 2 kişi tarafından açılıp kapanmasını sağlayacak tedbirler alınacak.

Suç eşyası ile ilgili süreçlerin, Cumhuriyet başsavcılığının sürekli gözetim ve denetimi altında emanet bürosuna yürütülmesi.

Adli emanet işlemlerine bakan Cumhuriyet savcısının adli emanet dairesinin iş ve işlemlerini 3 ayda bir ve her hâlükârda yılda bir kez denetlemesi, şüphe duyması halinde ise derhal denetlemesi.

Yapılan gözetim ve denetimlerde eksiklik tespiti ile bu eksikliklerin adli veya idari soruşturma gerektirmesi halinde ilgililer hakkında yasal gereğinin yapılması.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosu’nda görevli hizmetli memur Erdal Timurtaş’ın 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşü çaldıktan sonra yurt dışına kaçtığı ortaya çıkmış, Konya Kulu Adliyesi’nde ise zabıt kâtibi Ayşe Selvi’nin emanet hesaplarından yaklaşık 6.5 milyon TL zimmetine geçirdiği belirlenmişti.