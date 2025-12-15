Uzun namlulu silahlarla ateş ettiler: Onlarca mermi isabet etti

Uzun namlulu silahlarla ateş ettiler: Onlarca mermi isabet etti
Yayınlanma:
Şanlıurfa'da uzun namlulu silahlarla 3 ev ile fabrikaya saldırı düzenlendi. Saldırı düzenlenen fabrika ve evlere onlarca mermi isabet ettiği belirtildi.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, bir araçtan kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda 3 ev ve bir fabrika hedef alındı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kartal'da dernek binasına uzun namlulu silahla saldırdıKartal'da dernek binasına uzun namlulu silahla saldırdı

Olay, gece geç saatlerde Baykuş Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalleye gelen plakasız araçtaki şüpheliler, yan yana dizilmiş üç eve ve karşısındaki bir fabrikaya peş peşe ateş açtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.sanliurfada-3-ev-ile-fabrikaya-silahli-1063810-315656.jpg

ONLARCA MERMİ İSABET ETTİ

İlk incelemelerde, evlere 34, fabrikaya ise 17 mermi isabet ettiği tespit edildi. Saldırıda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, hem evlerde hem de fabrikada maddi hasar oluştu. Şüphelilerin kaçmasının ardından jandarma ekipleri, bölgede kapsamlı arama ve inceleme çalışmalarına başladı. Olay anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

