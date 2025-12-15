RTÜK'ten Jasmine dizisine inceleme

RTÜK son günlerde sosyal medyada hayli gündem olan ve başrolünde Asena Keskinci'nin oynadığı Jasmine dizisi hakkında inceleme başlattığını duyurdu.

12 Aralık tarihinde HBO Max platformunda yayımlanan Jasmine disizi, sahneleri ile sosyal medyada çokça konuşulmuştu. Bez Bebek ile tanınan oyuncu Asena Keskinci'nin başrolde olduğu Jasmine dizisi hakkında RTÜK tarafından inceleme başlatıldığı açıklandı.

RTÜK GÜNDEM OLAN JASMINE HAKKINDA İNCELEME BAŞLATTI

RTÜK'ün sosyal medya hesabından konu hakkında yaptığı son açıklamada dizinin, "Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, millî ve manevi değerlerimizle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı" gerekçeleri ile hakkında inceleme başlatıldığını ifade etti.

RTÜK'ten başrolünde Asena Keskinci'nin oynadığı Jasmine dizisine dair inceleme başlatıldığına dair yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"Dijital bir platformda yayımlanan “Jasmine” adlı yapıma, Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, millî ve manevi değerlerimizle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri sebebiyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca inceleme başlatılmıştır.

RTÜK olarak; yayıncılık faaliyetlerinin toplumun ahlaki değerlerine, kültürel dokusuna ve özellikle aile kurumuna zarar vermemesi gerektiği yönündeki hassasiyetimizi her fırsatta vurguluyoruz.

Dijital mecralarda yayınlanan içeriklerin, gençler ve çocuklar başta olmak üzere toplumun geniş kesimleri üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulduğunda, bu sorumluluk daha da büyük önem taşımaktadır.

Aile yapımızı zedeleyen, toplumsal değerlerimizi hedef alan ve normalleştirme yoluyla kamu vicdanını rahatsız eden yayınlara karşı İzleme ve Değerlendirme Uzmanlarımızca incelemeler titizlikle sürdürülmekte olup; ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adımlar kararlılıkla atılacaktır.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da toplumun ahlaki ve kültürel değerlerini koruma görevini kararlılıkla sürdürecek; aile kurumunu hedef alan ve toplumsal yapıyı zedeleyici nitelikteki yayınlara karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecektir."

