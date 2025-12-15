Eşine baktığını iddia ettiği adamı öldürdü

Eşine baktığını iddia ettiği adamı öldürdü
Yayınlanma:
Zonguldak'ta Cem Çakı'nın, 'Eşime neden baktın' diyen Murat Yangun'u öldürüp, araya giren H.G.'yi yaraladığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Çakı'nın belindeki bıçağı yokladıktan sonra bir anda saplaması yer aldı. Yangun'un kanlar içinde aracına binip gittiği görüldü. Diğer yandan Yangun'un cenazesinde kalabalık, cami avlusuna sığmadı; namaz yolda kılındı.

Zonguldak Kozlu ilçesi Veysel Atasoy Caddesi'nde, 13 Aralık günü bir tekel büfenin önünde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre Cem Çakı (51) ile "Eşime neden baktın" diyen Murat Yangun (28) arasında tartışma çıktı.

esime-neden-baktin-cinayetinin-goruntuleri.jpg

Yangun'a yaklaşan Çakı, belindeki bıçağı çekerek saldırdı. Çakı, önce Murat Yangun'u ardından araya girmek isteyen tekel bayinin işletmecisi H.G.'yi (20) bıçakladı. Göğüs ve boynundan yaralanan Yangun, geldiği araca binerek hastaneye gitti. Kolundan yaralanan H.G. ise daha sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cem Çakı da olay yerine gelen ekiplere teslim oldu. Murat Yangun, tedaviye alındığı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti. H.G.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 8 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Cem Çakı dün tutuklandı.

esime-neden-baktin-cinayetinin-goruntu-1064343-315815.jpg

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Diğer yandan Yangun'un hayatını kaybettiği olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; Yangun'un aracından tekel bayiye yöneldiği sırada Çakı'ya hitaben bir şey söylediği, ardından Çakı'nın belindeki bıçağı yoklayarak Yangun'a saldırdığı anlar yer aldı.

Zonguldak’ta motosiklet kazası kamerada: 25 yaşındaki sürücü hayatını kaybettiZonguldak’ta motosiklet kazası kamerada: 25 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Yangun'un eşinin araçtan inerek ona müdahale ettiği, Yangun'un üstünü çıkardığı ve bir arkadaşının direksiyona geçmesi ile geldiği araçla hastaneye doğru yola çıktığı görüldü.

esime-neden-baktin-cinayetinin-goruntu-1064338-315815.jpg

4 AY ÖNCE EVLENMİŞ

4 ay önce evlenen Yangun için bugün öğle vakti Taşbaca Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazede, Yangun'un annesi ve eşi yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Cenazeye çok sayıda kişi gelince caminin avlusu yetersiz kaldı, sokakta trafik durdu.

Maden ocağında göz göre göre ölüme davetiye! 57 milyon lira emekçinin canından değerli mi?Maden ocağında göz göre göre ölüme davetiye! 57 milyon lira emekçinin canından değerli mi?

Tabut, caminin merdivenlerinin korkuluğuna konup namaz, yolda kılındı. Yangun, namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Kiralardaki artış oranı belli oldu
Meterolojiden uyarı geldi! Kar, sağanağa teslim olan İstanbul'un dibine kadar geldi!
Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Türkiye
TBMM'de DEM Parti ve İYİ Parti arasında Barzani krizi! Oturuma ara verildi tansiyon birden yükseldi
TBMM'de DEM Parti ve İYİ Parti arasında Barzani krizi! Oturuma ara verildi tansiyon birden yükseldi
Son Dakika | MESEM'i protesto ettiği için tutuklanan 16 TİP'li gence kamu davası!
Son Dakika | MESEM'i protesto ettiği için tutuklanan 16 TİP'li gence kamu davası!