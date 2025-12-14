Zonguldak’ta motosiklet kazası kamerada: 25 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Kaza, 10 Aralık’ta Ereğli–Zonguldak kara yolunun Ören Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Aykanat’ın kullandığı 78 ABJ 336 plakalı motosiklet, virajda kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücü, motosikletle birlikte sürüklendikten sonra önce uyarı levhasına çarptı, ardından su kanalına düştü. Motosiklet ise karşı şeride geçerek yaklaşık 50 metre sürüklendi ve bankete çarparak durdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aykanat, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aykanat’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürerken, olay anının bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği öğrenildi.