İki kardeşin acı sonucu: Aynı kazada öldüler

Yayınlanma:
Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen kazada, 16 ve 17 yaşındaki 2 kardeş hayatını kaybetti.

Hatay'ın Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, A.C. (16) idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen motosikletle çarpıştı.

2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonucu, motosiklet sürücüsü A.C. ile arkasında yolcu olarak bulunan ve kardeşi olduğu öğrenilen M.C. (17) ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

2 kardeş, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

