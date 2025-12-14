Antalya’da feci kaza: 2 kişi can verdi

Antalya’da, Kumluca-Kemer karayolunda Belen Olimpos Kavşağı yakınlarında saat 05.00 sıralarında meydana gelen kazada, Kumluca’dan Kemer istikametine seyir halinde olan ve Mert Demirel’in kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü Mert Demirel (25) ile araçta bulunan Kemal Talih’in (23) hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralılar Yunus Emre Küçükkara ve Tolga Kurtarıcı ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden Demirel ve Talih’in cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Gençlerin cenazeleri, Göynük Mezarlığı’nda gözyaşları arasında defnedildi. Adrasan Jandarma Karakolu ekipleri kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.