Çalışan kasten su borusunu kesmişti! İSKİ sabotaja karşı harekete geçti

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), sosyal medya ve bazı basın organlarında gündeme gelen bir iddiaya ilişkin açıklama yayımladı. Pendik'in Ertuğrulgazi Mahallesi Bilal Habeşi Caddesi'nde, bir kişinin su borusunu kasıtlı olarak kestiği ve ardından aynı kişinin oluşan arızayı gidermek için tekrar olay yerine geldiği iddia edilmişti.

ALT YÜKLENİCİ FİRMA ÇALIŞANI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İSKİ tarafından yapılan yazılı açıklamada, iddialarla ilgili derhal bir inceleme başlatıldığı bildirildi. Yapılan soruşturma sonucunda, söz konusu işlemi gerçekleştiren kişinin İSKİ bünyesinde hizmet veren bir alt yüklenici firmanın çalışanı olduğunun belirlendiği ifade edildi.

YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

Açıklamada, "İncelemeler neticesinde, söz konusu işlemi gerçekleştiren kişinin İSKİ bünyesinde görev yapan alt yüklenici firma çalışanı olduğu tespit edilmiştir. İlgili kişi hakkında derhal yasal süreç başlatılmıştır" denildi.

Söz konusu çalışan hakkında başlatılan yasal işlemlerin devam ettiği öğrenildi.