Çalışan kasten su borusunu kesmişti! İSKİ sabotaja karşı harekete geçti

Çalışan kasten su borusunu kesmişti! İSKİ sabotaja karşı harekete geçti
Yayınlanma:
İSKİ, Pendik'te bir su borusunu kasten kesmekle suçlanan alt yüklenici firma çalışanı hakkında yasal işlem başlattığını duyurdu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), sosyal medya ve bazı basın organlarında gündeme gelen bir iddiaya ilişkin açıklama yayımladı. Pendik'in Ertuğrulgazi Mahallesi Bilal Habeşi Caddesi'nde, bir kişinin su borusunu kasıtlı olarak kestiği ve ardından aynı kişinin oluşan arızayı gidermek için tekrar olay yerine geldiği iddia edilmişti.

ALT YÜKLENİCİ FİRMA ÇALIŞANI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İSKİ tarafından yapılan yazılı açıklamada, iddialarla ilgili derhal bir inceleme başlatıldığı bildirildi. Yapılan soruşturma sonucunda, söz konusu işlemi gerçekleştiren kişinin İSKİ bünyesinde hizmet veren bir alt yüklenici firmanın çalışanı olduğunun belirlendiği ifade edildi.

İSKİ açıkladı: Barajlardaki su seviyesi kritik seviyeye düştüİSKİ açıkladı: Barajlardaki su seviyesi kritik seviyeye düştü

YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

Açıklamada, "İncelemeler neticesinde, söz konusu işlemi gerçekleştiren kişinin İSKİ bünyesinde görev yapan alt yüklenici firma çalışanı olduğu tespit edilmiştir. İlgili kişi hakkında derhal yasal süreç başlatılmıştır" denildi.

İSKİ 10 saat sürecek su kesintisini duyurduİSKİ 10 saat sürecek su kesintisini duyurdu

Söz konusu çalışan hakkında başlatılan yasal işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Hacizde yeni dönem: Ceza geliyor!
Hacizde yeni dönem: Ceza geliyor!
Türkiye
2 binden fazla uyuşturucu hapla yakalandılar
2 binden fazla uyuşturucu hapla yakalandılar
Karayolunda kıyamet koptu: 12 yaralı
Karayolunda kıyamet koptu: 12 yaralı