İSKİ 10 saat sürecek su kesintisini duyurdu

Yayınlanma:
İSKİ, ana isale hatlarında yapılacak çalışmalar nedeniyle yarın 6 mahalleye 10 saat su verilemeyeceğini açıkladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Bakırköy ilçesinde yarın gerçekleştirilecek planlı su kesintisi hakkında vatandaşları uyardı.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Osmaniye Mahallesi'nde bulunan ana isale hatlarının depreme karşı dayanıklılığını artırmak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, hatlara esnek boru bağlantı parçalarının montajı yapılacak.

su-kesinti.jpg

SU KESİNTİSİ YAŞANACAK MAHALLELER AÇIKLANDI

Bu nedenle Bakırköy'e bağlı Osmaniye, Kartaltepe, Zeytinlik, Yenimahalle, Sakızağacı ve Ataköy 1. Kısım mahallelerine su verilemeyeceği belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bakırköy İlçesi Osmaniye Mahallesi’nde yer alan ana isale hatlarının depreme karşı dayanıklılığını artırmak amacıyla esnek boru bağlantı parçaları montaj çalışması gerçekleştirilecektir. Bu sebeple 4 Aralık 2025 Perşembe günü 10.00–20.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Su Alamayacak Bölgeler:

Bakırköy İlçesi: Osmaniye, Kartaltepe, Zeytinlik, Yenimahalle, Sakızağacı ve Ataköy 1. Kısım Mahalleleri.

Saygıdeğer İstanbullulara önemle duyurulur."

fdgfdgfdg.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

