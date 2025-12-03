İSKİ 10 saat sürecek su kesintisini duyurdu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Bakırköy ilçesinde yarın gerçekleştirilecek planlı su kesintisi hakkında vatandaşları uyardı.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Osmaniye Mahallesi'nde bulunan ana isale hatlarının depreme karşı dayanıklılığını artırmak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, hatlara esnek boru bağlantı parçalarının montajı yapılacak.

İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!

Bu nedenle Bakırköy'e bağlı Osmaniye, Kartaltepe, Zeytinlik, Yenimahalle, Sakızağacı ve Ataköy 1. Kısım mahallelerine su verilemeyeceği belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: