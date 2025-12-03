İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!

İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
Yayınlanma:
İzmir'in Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde boru hattı arızası nedeniyle 24 saat süreyle su kesintisi uygulanacak.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerine 24 saat süreyle su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Narlıdere ilçesi Liman Reis Mahallesi'ndeki Mithatpaşa Caddesi ile Hasan Ali Yücel Sokak kavşağında meydana gelen Q800'lük çelik boru hattı arızası nedeniyle kesinti yapılacağı bildirildi.

Belediye, su kesintisi tarihlerini açıkladı

KESİNTİ 24 SAAT SÜRECEK

Açıklamaya göre, kesintinin 3 Aralık Çarşamba saat 10.00'da başlayarak 4 Aralık Perşembe saat 10.00'a kadar devam etmesi planlanıyor. Bu süreçte Narlıdere ilçesinin Limanreis Mahallesi ile Güzelbahçe ilçesinin tamamı su kesintisinden etkilenecek.

Ankara'da su kesintisi! ASKİ etkilenen mahalleleri duyurdu

SUYUN GELİŞİ BASINCA BAĞLI OLACAK

Arızanın onarımının ardından, su depolarının dolması ve hatlardaki basıncın normal seviyeye ulaşmasının zaman alabileceği belirtildi. Bu nedenle suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşmasının, arızanın giderildiği saatten daha geç olabileceği vatandaşlara hatırlatıldı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Türkiye
