Belediye, su kesintisi tarihlerini açıkladı

Belediye, su kesintisi tarihlerini açıkladı
Yayınlanma:
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü, iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle 16 Ekim-22 Ekim günlerinde yapacağı su kesintilerini duyurdu.

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü, iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle 16 Ekim-22 Ekim günlerinde yapacağı su kesintilerini duyurdu.

su-kesintisi.jpeg

Bursa'da 6 gün su kesintisi uygulanacakBursa'da 6 gün su kesintisi uygulanacak

BUSKİ Genel Müdürlüğü, iklim değişikliğine bağlı kuraklık nedeniyle su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının düşmesi sonucu, 16-22 Ekim günlerinde su kesintileri yapılacağını açıkladı.

sukesintisi1.jpeg

MERKEZ İLÇELERE BAĞLI MAHALLELERDE DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK UYGULANACAK

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla, merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacaktır. Yapılması planlanan su kesintileri ile günlük 100 bin metreküp su tasarrufu yapılması hedeflenmektedir. Planlı su kesintilerinden Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri etkilenmeyecektir" denildi.

Kaynak:ANKA

'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye
Meteoroloji uyardı: 3 saatte önüne katıp götürecek
Meteoroloji uyardı: 3 saatte önüne katıp götürecek
İmamoğlu: Gizli tanıkların ardına sığınanlar asıl aklanması gerekenler
İmamoğlu: Gizli tanıkların ardına sığınanlar asıl aklanması gerekenler
Adana halk koşusu bu görüntülerle tarihe geçti: Koşucuyu kenara çekip tartakladı
Adana halk koşusu bu görüntülerle tarihe geçti: Koşucuyu kenara çekip tartakladı