1'i futbolcu 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 2 tutuklama: Genç futbolcunun durumu ağır

1'i futbolcu 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 2 tutuklama: Genç futbolcunun durumu ağır
Yayınlanma:
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde alacak-verecek meselesinden çıkan kavgada, aralarında Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Sultanbeyli Belediyespor’da forma giyen futbolcu Uğurcan Bekçi’nin (27) de bulunduğu 3 kişiyi tabancayla yaralayan Ertuğrul Serin (33) ve Furkan Karaarslan (18), tutuklandı.

Olay, 17 Aralık’ta İzmit Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda meydana geldi. Uğurcan Bekçi (27), Emre Kaan Bölek (27) ve İbrahim Aracı (31) ile bir grup arasında iddiaya göre alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Sahada futbolcular tribünde taraftarlar birbirine girdiSahada futbolcular tribünde taraftarlar birbirine girdi

3 KİŞİ SİLAHLA YARALANDI SALDIRGANLAR KAÇTI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla açılan ateş sonucu Bekçi, Bölek ve Aracı yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

YARALANLARDAN BİRİ BÖLGESEL AMATÖR LİG'DE

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans hastaneye kaldırıldı. Olayda ağır yaralanan Bekçi’nin, Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Sultanbeyli Belediyespor’da top koşturduğu öğrenildi.

Uğurcan Bekçi’nin kasık kısmından yaralandığı, aşırı kan kaybettiği ve 2 kez kalbinin durduğu öğrenildi. Hayati tehlikesi devam eden futbolcunun sağ bacağının da kesilme ihtimalinin olduğu belirtildi.

YAKALANAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyet tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tartışma sırasında tabancayla ateş açanların Ertuğrul Serin ve Furkan Karaaslan olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucu şüpheliler, suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalanırken, üzerinden 21 adet tabanca fişeği çıkan A.C.G. de gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden Ertuğrul Serin ve Furkan Karaaslan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, A.C.G. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Türkiye
Kaza yerine koşan baba bağırarak tepki gösterdi: Kızıma kim çarptı?
Kaza yerine koşan baba bağırarak tepki gösterdi: Kızıma kim çarptı?
Şüpheliye intihar süsü suçlaması: Teslime Hanedan dosyasında iddianame tamamlandı
Şüpheliye intihar süsü suçlaması: Teslime Hanedan dosyasında iddianame tamamlandı
Cuma vaazı sırasında camiye pitbull girdi! O anlar kamerada
Cuma vaazı sırasında camiye pitbull girdi! O anlar kamerada