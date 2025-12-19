Şüpheliye intihar süsü suçlaması: Teslime Hanedan dosyasında iddianame tamamlandı

Aydın'da bir üniversite öğrencisinin öldürülmesine ilişkin davada iddianame kabul edildi. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame, Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından onaylandı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLDİ

İddianamede, olayda tutuklu bulunan şüpheli E.F. hakkında "tasarlayarak ve kadına karşı öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

ŞÜPHELİNİN İNTİHAR İDDİASI KABUL GÖRMEDİ

Savcılık iddianamesinde, E.F.'nin kız arkadaşı Teslime Hanedan ile Kalfaköy Mahallesi'ne gittiği ve onu burada tabancayla öldürdüğü belirtildi. İddiaya göre şüpheli, ceza almamak için olay yerine intihar süsü vererek bir kurgu hazırladı.

CESEDİ BULUNMUŞ, 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Olay, 6 Ağustos gecesi Kalfaköy Mahallesi'nde yolda hareketsiz yatan bir kişinin görülmesiyle ortaya çıkmıştı. Polis, cansız bedenin başından tabancayla vurulmuş üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'a ait olduğunu tespit etmişti. İlk soruşturmada Hanedan'ın erkek arkadaşı E.F.'nin de arasında olduğu 5 şüpheli gözaltına alınmış, E.F. tutuklanırken diğerleri serbest bırakılmıştı.