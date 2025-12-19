Şüpheliye intihar süsü suçlaması: Teslime Hanedan dosyasında iddianame tamamlandı

Şüpheliye intihar süsü suçlaması: Teslime Hanedan dosyasında iddianame tamamlandı
Yayınlanma:
Aydın'da öldürülen üniversite öğrencisi Teslime Hanedan davasında kabul edilen iddianamede, tutuklu erkek E.F. hakkında "tasarlayarak ve kadına karşı öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Aydın'da bir üniversite öğrencisinin öldürülmesine ilişkin davada iddianame kabul edildi. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame, Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından onaylandı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLDİ

İddianamede, olayda tutuklu bulunan şüpheli E.F. hakkında "tasarlayarak ve kadına karşı öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

ŞÜPHELİNİN İNTİHAR İDDİASI KABUL GÖRMEDİ

Savcılık iddianamesinde, E.F.'nin kız arkadaşı Teslime Hanedan ile Kalfaköy Mahallesi'ne gittiği ve onu burada tabancayla öldürdüğü belirtildi. İddiaya göre şüpheli, ceza almamak için olay yerine intihar süsü vererek bir kurgu hazırladı.

Trans kadın Nida Nazlıer cinayetinde iddianame hazırlandıTrans kadın Nida Nazlıer cinayetinde iddianame hazırlandı

Gaziantep'te kadın cinayeti! Eşini av tüfeğiyle vurarak katlettiGaziantep'te kadın cinayeti! Eşini av tüfeğiyle vurarak katletti

CESEDİ BULUNMUŞ, 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Olay, 6 Ağustos gecesi Kalfaköy Mahallesi'nde yolda hareketsiz yatan bir kişinin görülmesiyle ortaya çıkmıştı. Polis, cansız bedenin başından tabancayla vurulmuş üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'a ait olduğunu tespit etmişti. İlk soruşturmada Hanedan'ın erkek arkadaşı E.F.'nin de arasında olduğu 5 şüpheli gözaltına alınmış, E.F. tutuklanırken diğerleri serbest bırakılmıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Türkiye
Kaza yerine koşan baba bağırarak tepki gösterdi: Kızıma kim çarptı?
Kaza yerine koşan baba bağırarak tepki gösterdi: Kızıma kim çarptı?
Cuma vaazı sırasında camiye pitbull girdi! O anlar kamerada
Cuma vaazı sırasında camiye pitbull girdi! O anlar kamerada