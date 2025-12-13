Trans kadın Nida Nazlıer cinayetinde iddianame hazırlandı

Trans kadın Nida Nazlıer cinayetinde iddianame hazırlandı
Yayınlanma:
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde trans kadın Nida Nazlıer'i (45) öldürmekle suçlanan Suriye uyruklu Aref Elhusseın (28) hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, sanığın cinayet suçundan kurtulmak amacıyla kendisine cinsel saldırıda bulunulduğu yönündeki iddiasının yapılan muayene ile çürütüldüğü belirtildi.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi’nde 31 Temmuz günü yaşanan ve trans kadın Nida Nazlıer’in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan cinayete ilişkin soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı.

Olay, Nazlıer’in birlikte yaşadığı arkadaşı H.İ.’nin eve gelmesiyle ortaya çıkmış, Nazlıer banyoda boğazına ve yüzüne aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde bulunmuştu. Polis ekiplerinin geniş çaplı incelemesi sonucu, olay yerinde toprağa gömülü bir bıçak bulunmuş ve 80'in üzerinde güvenlik kamerası görüntüsü incelenerek şüpheli Suriye uyruklu Aref Elhusseın tespit edilmişti. Kepez ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanan Elhusseın, ifadesinde Nazlıer ile ilişki konusunda anlaştıklarını, trans kadın olduğunu bilmediğini ve çıkan tartışmada Nazlıer’in cam parçalarıyla kendisine saldırması üzerine kaçtığını öne sürerek suçunu kabul etmişti.

SANIĞIN CİNSEL SALDIRI İDDİASI ÇÜRÜTÜLDÜ

Hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Aref Elhusseın’in, öldürdüğünü itiraf ettiği maktulün kendisine cinsel saldırıda bulunduğu yönündeki savunması da yer aldı. Ancak bu iddia üzerine Antalya 2'nci Sulh Ceza Hakimliği kararı ile sanık üzerinde iç beden muayenesi yapıldı.

Muayene sonucunda, sanığın cinsel saldırı iddiasına yönelik herhangi bir bulguya rastlanmadı. İddianamede, sanığın bu beyanının cinayet suçundan kurtulmaya yönelik olduğu açıkça belirtildi.

Savcılık, toplanan deliller ışığında sanık Aref Elhusseın'in eyleminin "Canavarca hisle kasten öldürme ve konutta silahla yağma" suçlarını oluşturduğu gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. İddianame, Antalya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanık Aref Elhusseın, cinayet suçundan tutuklanırken, olay sonrası gözaltına alınan diğer iki kişi H.İ. ve H.H. ise serbest bırakılmıştı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

