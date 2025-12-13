Ersoy soruşturmasında adı geçen Furkan Torlak istifa etti

Ersoy soruşturmasında adı geçen Furkan Torlak istifa etti
Yayınlanma:
Güncelleme:
Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanmasına uzanan soruşturmada, bugün çıkan haberlerde adı geçen isimlerden biri olan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Furkan Torlak, istifa ettiğini açıkladı.

İktidara yakın Sabah gazetesinin ‘Mehmet Akif Ersoy soruşturması’ haberinde adı geçen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Furkan Torlak, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörlüğü görevinden istifa etti.

O spikerden grup seks itirafı! Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucu ile de suçladıO spikerden grup seks itirafı! Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucu ile de suçladı

Söz konusu haberde, uyuşturucu soruşturmasından tutuklanan, örgüt kurmakla ve kadınları cinsel ilişkiye sokarak maddi menfaat etmekle suçlanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında bir kadının ifadesi servis edildi.

Haberde, kadının "Ersoy beni Ankara'dan gelen arkadaşı Furkan T. ile tanıştırdı. Bir gün, 'Furkan T. ile beraber Ayfer B.'yi de alarak bir mekâna gidecektik' dedi. Ancak mekân yerine, Akif'in kiraladığı eve gittik. Orada Furkan T. ve Ayfer'le birlikte uzun süre kaldık" ifadeleri yer aldı.

İSTİFASINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Söz konusu iddialar üzerine Torlak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa ettiğini duyurdu. Furkan Torlak'ın paylaşımı şöyle:

"Bugün bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, adli bir süreçle ilgili yer alan haberde adımın geçtiğini öğrenmiş bulunuyorum. İçeriği ve bağlamı itibarıyla rahatsız edici olan söz konusu haberde, hakkımda herhangi bir suçlama bulunmamasına rağmen ismimin anılması, şahsım adına üzüntü verici bir durumdur.

Haberde adı geçen gazeteci Mehmet Akif Ersoy, çoğu kişinin malumu olduğu üzere çocukluğumdan itibaren tanıdığım bir arkadaşımdır. Şahsıma yönelik herhangi bir isnat söz konusu olmamasına rağmen, kişisel olarak hukuka aykırı bir eylem içerisinde bulunmadığımı özellikle vurgulamak istiyorum.

Bununla birlikte çalıştığım kurumun böyle bir haber bağlamında anılması, kesinlikle isteyeceğim en son şeydir. Devletin ve kurumlarının itibarı, şahısların itibarından üstündür. Bu nedenle görev yaptığım kurumun yıpranmaması adına yürütmekte olduğum görevden istifa etme kararı almış bulunuyorum.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

ekran-goruntusu-2025-12-13-175415.png

Gazeteci Alican Uludağ, Sosyal Medya hesabından Fatih Torlak hakkında bir takım iddialarda bulundu. Uludağ, Torlak'ın, CHP ile ilgili yargı dosyalarını savcılıklardan alıp 'kara propaganda yaptığını' 23 Eylül'de yazdığını ve bu yazının silinmesi için Melih Gökçek ile ortaklık yaptığını öne sürdü.

Uludağ'ın paylaşımı şöyle:

"Gazeteci Mehmet Akif Ersoy soruşturmasında adı geçen bürokrat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Furkan Torlak. Aynı zamanda gazeteci Fevzi Çakır’ın tweetinde “Akif’in; Ankara’daki en yakın partneri olan dezenformasyoncu–manipülatör arkadaşı” diyerek işaret ettiği kişi. Bu kişinin, CHP ile ilgili yargı dosyalarını savcılıklardan alıp nasıl kara propaganda yaptığını 23 Eylül’de yazmıştım. Torlak’ın bu tweetimi silmem için Melih Gökçek ile yaptığı ortaklık da olayın başka boyutu."

Halktv.com.tr yazarı gazeteci İsmail Saymaz da Torlak'ın istifasını açıkladığı paylaşımını alıntılayarak, "İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Furkan Torlak, bugün Sabah’ta çıkan Mehmet Akif Ersoy hakkındaki haberde kendisinin de adının geçtiği iddialar üzerine görevinden istifa etti." ifadelerini kullandı.

ekran-goruntusu-2025-12-13-175542.png

Gazeteci Alican Uludağ ise, Torlak'ın istifa paylaşımını, "Dezenformasyonla Mücadele Merkezi koordinatörü Furkan Torlak istifa etti. İstifa etmek kurtarır mı, hayır." ifadeleriyle alıntılayarak paylaştı.

ekran-goruntusu-2025-12-13-175624.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
Güllü'nün kızının ifadesi ortaya çıktı! "Benim herhangi bir şeyden korkum yok"
Asgari ücret talebi belli oldu: Bakan Işıkhan kapalı zarftaki mektubu okudu
İstanbul'a kadar uzandı! Kar yağmur ve fırtına uyarısı geldi: 5 ilde sarı kodlu alarm verildi
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
Asgari ücrette beklenmedik rakamı açıkladı
İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uzmanı yağış için net tarih verdi
Türkiye
Muhtarın 4 aracı yakıldı! "Eve sıçrasaydı facia olacaktı"
Muhtarın 4 aracı yakıldı! "Eve sıçrasaydı facia olacaktı"
Son Dakika | Meclis'teki taciz skandalında 3 şüpheli tutuklandı
Son Dakika | Meclis'teki taciz skandalında 3 şüpheli tutuklandı
Dilovası Katliamı failleri böyle kaçacakmış: "Paramız da gücümüz de var"
Dilovası Katliamı failleri böyle kaçacakmış: "Paramız da gücümüz de var"