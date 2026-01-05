Kentsel dönüşümde sistem değişti: Tebligatlar artık e-Devlet'ten, süre 15 gün

Kentsel dönüşüm projelerinde yaşanan zaman kayıplarını önlemek adına mevzuatta değişikliğe gidildi. Yeni uygulama ile birlikte hak sahiplerine kağıt ortamında tebligat gönderilmeyecek, tüm süreç dijital ortamda ilerleyecek. Uzmanlar, e-Devlet bildirimlerinin takibinin önemine dikkat çekiyor.

FİZİKİ TEBLİGAT YERİNE ELEKTRONİK BİLDİRİM

Yeni düzenleme kapsamında, dönüşüme girecek binalardaki ev sahiplerine posta yoluyla ulaşan fiziki tebligatlar kaldırıldı. Bunun yerine bildirimler, e-Devlet kapısı üzerinden elektronik tebligat yoluyla iletilecek. Amaç, tebligatların ulaşmaması veya geç ulaşması gibi nedenlerle sürecin uzamasının önüne geçmek.

15 GÜN İÇİNDE YANIT VERİLMESİ GEREKİYOR

Sistemin işleyişine göre, e-Devlet üzerinden gönderilen tebligatın ardından hak sahiplerine 15 günlük bir süre tanınıyor. Bu süre zarfında dönüşüm kararına katılmayan veya tebligatı onaylamayan mülk sahipleri için yasal süreç işlemeye başlıyor.

PAYLARIN RAYİÇ BEDELLE SATIŞI GÜNDEMDE

Konuyla ilgili ATV Haber'e değerlendirmelerde bulunan Avukat Çiğdem Kezer, yeni sistemin detaylarını aktardı. Kezer, tebligatı görmeyen veya sürece itiraz etmeyenlerin karşılaşabileceği durumu şu sözlerle açıkladı:

"Vatandaş tebligatı görmezse, sürece katılmayan pay belediye tarafından satışa çıkarılabiliyor. Bu değişiklikler, geçmişte yaşanan uyuşmazlıklar nedeniyle kanuna yansıdı."

Buna göre; 15 gün sonunda işlem yapmayanların arsa payları, belediye eliyle rayiç bedel (piyasa değeri) üzerinden satışa çıkarılabilecek.

SATIŞ ÖNCESİ ASKI SÜRECİ VE İTİRAZ

Satış işlemi kesinleşmeden önce vatandaşlara bir itiraz hakkı daha tanınıyor. Belediye tarafından alınan satış kararı, 15 gün süreyle askıda bekletiliyor. Vatandaşların bu süre içinde itiraz etme hakkı bulunuyor. Ancak askı süresinde de bir girişimde bulunulmazsa, mülk sahibinin onayı aranmaksızın satış işlemi gerçekleştirilebiliyor.

DÜZENLEMENİN AMACI: SÜRECİ HIZLANDIRMAK

Yapılan bu değişikliğin temel gerekçesi, kentsel dönüşüm projelerinde uzlaşma sağlanamayan durumlarda inşaat süreçlerinin tıkanmasını engellemek olarak belirtiliyor. Vatandaşların herhangi bir hak kaybı yaşamamaları adına e-Devlet bildirimlerini düzenli aralıklarla kontrol etmeleri gerekiyor.