Ankara’da tarihi kentsel dönüşüm başlıyor: ABB dev ihaleyi başlattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara'nın önemli kentsel dönüşüm projeleri arasındaki Hıdırlıktepe-Atıfbey-İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm projesi için ihale süreci başlatıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruya göre proje kapsamında arsa ve kat karşılığı inşaat ihalesi düzenlenecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda şu ifadelere yer verildi:

"Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Ankara ili, Altındağ İlçesi, Altındağ Mahallesi, 24785/1, 24786/1, 24787/1, 24789/1 ve 24792/1 ada/parseller üzerine, Tablo-2’de yer alan taşınmazların devri karşılığında; Hıdırlıktepe-Atıfbey-İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Alanındaki hak sahiplerine taahhüt edilen konutlara yönelik inşaat yapılması amacıyla, 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi kapsamında kapalı teklif usulü ile Arsa/Kat Karşılığı İnşaat ihalesi yapılacaktır."