Ankara’da tarihi kentsel dönüşüm başlıyor: ABB dev ihaleyi başlattı

Yayınlanma:
Ankara'nın Altındağ ilçesinde Hıdırlıktepe-Atıfbey-İsmetpaşa mahallelerinin kapsayan inşaat projesinin ihale süreci başlatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara'nın önemli kentsel dönüşüm projeleri arasındaki Hıdırlıktepe-Atıfbey-İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm projesi için ihale süreci başlatıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruya göre proje kapsamında arsa ve kat karşılığı inşaat ihalesi düzenlenecek.

İHALE BİLGİLERİ

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda şu ifadelere yer verildi:

"Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Ankara ili, Altındağ İlçesi, Altındağ Mahallesi, 24785/1, 24786/1, 24787/1, 24789/1 ve 24792/1 ada/parseller üzerine, Tablo-2’de yer alan taşınmazların devri karşılığında; Hıdırlıktepe-Atıfbey-İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Alanındaki hak sahiplerine taahhüt edilen konutlara yönelik inşaat yapılması amacıyla, 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi kapsamında kapalı teklif usulü ile Arsa/Kat Karşılığı İnşaat ihalesi yapılacaktır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

