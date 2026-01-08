Gülben Ergen Destici polemiği büyüyor! Kazanırsa bağış yapacağı yeri açıkladı

Gülben Ergen Destici polemiği büyüyor! Kazanırsa bağış yapacağı yeri açıkladı
Yayınlanma:
Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile ünlü sanatçı Gülben Ergen arasındaki polemik devam ediyor. Destici’nin "sanatçı değildir" sözlerine yanıt veren Ergen, açacağı yeni davanın tazminatını nereye bağışlayacağını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Adıyaman’daki anaokulu açılışı üzerinden Gülben Ergen hakkında ağır ifadeler kullanan Cumhur İttifakı'nın ortaklarından BBP Lideri Mustafa Destici, bugün Türkiye Basın Federasyonu Anadolu Sohbetleri programında bir kez daha Ergen'i hedef aldı.

"Gülben Ergen sanatçı mı değil mi?" sorusunu yanıtlayan Destici, "Gülben Ergen bana göre sanatçı değildir. Ne olduğu ortadadır" ifadelerini kullandı.

aa-20251226-40087236-40087233-bbp-genel-baskani-destici-kocaelide-11zon-1-001.jpg

Cumhur'un küçük ortağı Destici yine Gülben Ergen'i hedef aldıDestici yine Gülben Ergen'i hedef aldı

ERGEN'DEN 2.DAVA

Destici’nin bu sözleri üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Gülben Ergen, ikinci davayı açacağını açıkladı.

Daha önce Destici'ye açtığı davanın tazminatıyla anaokulu yaptıracağını belirten Ergen, "Yeni açacağım davadan gelen tazminatı sokak hayvanlarına bağışlayacağım" dedi.

g9mmqy-xqaafoo3-11zon-1-001.jpg

Tutdere: Gülben Ergen halkın sanatçısıdır"Gülben Ergen halkın sanatçısıdır"

​​​​​NE OLMUŞTU?

İkili arasındaki polemik, Destici’nin Adıyaman’da açılan bir anaokulu törenindeki görüntüler üzerinden, Ergen'i hedef almasıyla başlamıştı.

Halay çeken Ergen'in başörtülü bir kadının elini bıraktığını iddia eden Destici şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bunlar bizden değil. Adı geçen kişinin hayatı ortada. Daha doğrusu hayatsızlığı ortada. Her türlü ahlaksızlığı yaşamış hayatı boyunca. Aslında bizim bacılarımızın, analarımızın onun elini tutmaması, hatta onu halaya sokmaması gerekiyor."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

