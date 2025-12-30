Tutdere: Gülben Ergen halkın sanatçısıdır

Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Adıyaman İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, geçtiğimiz günlerde Adıyaman’da 3, Türkiye genelinde 60. anaokulunu açan Gülben Ergen’i hedef almıştı.

Destici, Ergen'in açılış sırasında çekilen halayda, yanındaki kişinin tesettürlü olduğunu görünce elini tutmadığını iddia etmişti. Ancak görüntülerde, Destici'nin iddia ettiği gibi durumun yaşanmadığı belirlendi.

TUTDERE'DEN ERGEN'E DESTEK

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yaptığı açıklama ile Destici'ye tepki göstererek Gülben Ergen'e destek verdi.

Deprem sonrası süreçte Adıyaman’ın Türkiye’nin dört bir yanından gelen desteklerle yeniden inşa edildiğini belirten Tutdere, son dönemdeki destekler arasında Çocuklar Gülsün Diye Derneği tarafından kente kazandırılan üçüncü anaokulunun öne çıktığını belirtti.

Tutdere, “Sayın Gülben Ergen’in Adıyaman’a kazandırdığı üçüncü anaokulunun açılışını gerçekleştirdik. Çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı ve halkımızın coşkusu görülmeye değerdi” dedi.

Adıyaman’a yakışır bir ev sahipliği yapıldığını söyleyen Tutdere, açılış sonrası bazı görüntülerin bağlamından koparılarak servis edildiğini belirtti.

"KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEDİ, ORADAKİ HERKESLE KUCAKLAŞTI”

“Bu sıcak açılış, ‘iyilik bulaşıcıdır’ anlayışıyla yeni desteklerin önünü açacakken, olmayan bir algı üzerinden manipüle edilmeye çalışıldı” diyen Tutdere, halay sırasında yaşandığı iddia edilen görüntülere ilişkin, “O görüntüler gerçeği yansıtmıyor. Gülben Ergen, halk oyunları ekiplerinin halayına bir anlık heyecanla ortak oldu. Kimseyi ötekileştirmedi, oradaki herkesle kucaklaştı” diye konuştu.

Videoda yer alan kadının gün boyu açılışlarda bulunduğunu belirten Tutdere, açılışın ardından söz konusu iş yerinin de Gülben Ergen’le birlikte ziyaret edildiğini kaydetti.

Destici’nin sözlerinin yanlış bilgilendirme üzerinden yapıldığını söyleyen Tutdere, "Yanlış bir bilgi notuyla konunun yeniden gündeme getirilmesi üzücü olmuştur. Gülben Ergen halkın sanatçısıdır. Yardımseverliği ve özellikle okul öncesi eğitime yaptığı katkılarla toplumun sevgisini kazanmış bir isimdir. Şahsiyetine yönelik gerçek dışı açıklamalar halkın vicdanında karşılık bulmaz. Gülben Ergen’in yanındayız. Desteğimiz ve sevgimiz onunladır” ifadelerini kullandı.