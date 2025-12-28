Cumhur'un küçük ortağı Gülben Ergen'i hedef aldı

Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Büyük Birlik Partisi Lideri Mustafa Destici, Adıyaman İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada Gülben Ergen'i hedef aldı.

Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Adıyaman İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Destici, konuşmasında geçtiğimiz günlerde kuruculuğunu ve başkanlığını üstlendiği Çocuklar Gülsün Diye Derneği ile Adıyaman’da 3., Türkiye genelinde toplamda 60. anaokulunu açan Gülben Ergen'i hedef aldı.

gulben-ergen-001.jpeg

Açılış sırasında halay çekilirken Gülben Ergen'in, yanındaki kişinin tesettürlü olduğunu görünce elini bıraktığını iddia eden Destici, şu ifadeleri kullandı:

"Önümde bir not var: Bir sanatçı, Gülben Ergen, Adıyaman'da bir etkinliğe katıldı. Vatandaşlarla halay çeken Ergen, yanındaki kişinin tesettürlü olduğunu görünce elini bıraktı. Tesettürlü kadın, ben izledim videoyu, elini tekrar tutmaya çalışıyor, o elini tekrar itiyor ve elini tutmuyor. Ama öbür tarafta açık olan kadının elini tutuyor ve onunla halay çekiyor."

gulben-ergeni-cildirtan-iddia-yargilayan-cahiller-ordusu-zavallisiniz-001.jpg

"BUNLAR BİZDEN DEĞİL"

"İşte bunların anlayışı bu" diyerek Gülben Ergen'i hedef almaya devam eden Destici, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bunlar bizden değil. Aslında ben şunu söylemek isterdim; daha fazla konuşmak istemiyorum ama adı geçen kişinin hayatı ortada. Daha doğrusu hayatsızlığı ortada. Her türlü ahlaksızlığı yaşamış hayatı boyunca. Aslında bizim bacılarımızın, analarımızın onun elini tutmaması, hatta onu halaya sokmaması gerekiyor."

aa-20251226-40087236-40087233-bbp-genel-baskani-destici-kocaelide-11zon.jpg

Başörtülü kadının elini tutmadı iddiası Gülben Ergen'i çileden çıkardıBaşörtülü kadının elini tutmadı iddiası Gülben Ergen'i çileden çıkardı

BİRLİKTE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Sosyal medyada da yayılan bu iddianın ardından Ergen, videodaki kadın ile fotoğrafını paylaşmış ve söz konusu iddia ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Benim için insanlar ikiye ayrılır. İyi insanlar. Kötü insanlar. Halay çeken genç kızlarımızla dalıp gitmişim. Elini tutmadığım kadın diye bir şey olamaz. Kötü niyetinizde boğulun! İnsanları ne giydikleri ya da giymedikleri üzerinden yargılamam. Yargılayan cahiller ordusu zavallısınız!"

g9mmqy-xqaafoo3-11zon.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

