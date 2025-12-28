Gülben Ergen'i çıldırtan iddia! "Yargılayan cahiller ordusu zavallısınız"

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, geçtiğimiz günlerde kuruculuğunu ve başkanlığını üstlendiği Çocuklar Gülsün Diye Derneği ile Adıyaman’da 3., Türkiye genelinde toplamda 60. anaokulunu açtı.

Açılış töreni sırasında Gülben Ergen, çalınan müzikler eşliğinde halaya katıldı.

Ancak sosyal medyada bazı kullanıcılar, Ergen'in, halay sırasında elini tutan kadının "tesettürlü" olduğunu fark edince elini bıraktığını iddia etti. Sosyal medyada yayılan bu iddia, ünlü şarkıcıyı adeta çileden çıkardı.

"KÖTÜ NİYETİNİZDE BOĞULUN!"

O iddianın ardından "Bunlar gibiler yüzünden ülke birbirini ötekileştirir oldu. Cahil, özür dile özür!" diyerek sessizliğini bozan Ergen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: