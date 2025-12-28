Gülben Ergen'i çıldırtan iddia! "Yargılayan cahiller ordusu zavallısınız"

Yayınlanma:
Gülben Ergen, hakkında ortaya atılan "halay sırasında tesettürlü kadının elini bıraktı” iddiasına sosyal medyadan tepki gösterdi.

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, geçtiğimiz günlerde kuruculuğunu ve başkanlığını üstlendiği Çocuklar Gülsün Diye Derneği ile Adıyaman’da 3., Türkiye genelinde toplamda 60. anaokulunu açtı.

gulben-ergen.jpeg

Açılış töreni sırasında Gülben Ergen, çalınan müzikler eşliğinde halaya katıldı.

Ancak sosyal medyada bazı kullanıcılar, Ergen'in, halay sırasında elini tutan kadının "tesettürlü" olduğunu fark edince elini bıraktığını iddia etti. Sosyal medyada yayılan bu iddia, ünlü şarkıcıyı adeta çileden çıkardı.

"KÖTÜ NİYETİNİZDE BOĞULUN!"

O iddianın ardından "Bunlar gibiler yüzünden ülke birbirini ötekileştirir oldu. Cahil, özür dile özür!" diyerek sessizliğini bozan Ergen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

gulben-ergeni-cildirtan-iddia-yargilayan-cahiller-ordusu-zavallisiniz.jpg

"Benim için insanlar ikiye ayrılır. İyi insanlar. Kötü insanlar. Halay çeken genç kızlarımızla dalıp gitmişim. Elini tutmadığım kadın diye bir şey olamaz. Kötü niyetinizde boğulun! İnsanları ne giydikleri ya da giymedikleri üzerinden yargılamam. Yargılayan cahiller ordusu zavallısınız!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

