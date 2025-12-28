Fazıl Say konseri yarıda kaldı! Hastaneye kaldırıldı

Fazıl Say konseri yarıda kaldı! Hastaneye kaldırıldı
Yayınlanma:
Fazıl Say'ın 'Türkiye Prömiyerleri' konserinde endişe dolu anlar yaşandı. Konser sırasında rahatsızlanan solist, hastaneye kaldırıldı.

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ın gelenekselleşen ‘Yıl Sonu Konserleri’ kapsamında dün gece prömiyerde korku dolu anlar yaşandı.

Say’ın iklim krizine dikkat çekmek amacıyla bestelediği ‘Mother Earth’ adlı piyano konçertosunun Türkiye prömiyerinde, sahnede performans sergileyen solist Mert Süngü, konserin son anlarına doğru aniden rahatsızlandı.

fazil-say-konseri-yarida-kaldi-hastaneye-kaldirildi-1.jpg

Usta oyuncu yoğun bakımda! Battal Gazi'nin Zıpzıp'ından kahreden haber!Usta oyuncu yoğun bakımda! Battal Gazi'nin Zıpzıp'ından kahreden haber!

Sahnede bir anda fenalaşan Süngü’ye ilk müdahale yapıldı. Ardından, Süngü tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan bu gelişme nedeniyle konser yarıda kaldı.

FAZIL SAY’DAN MÜJDELİ HABER GELDİ

Olayın ardından beklenen açıklama bizzat Fazıl Say’dan geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Say, solistinin durumunun iyi olduğunu duyurdu:

fazil-say-konseri-yarida-kaldi-hastaneye-kaldirildi-2.jpg

Ümit Besen tebriklere dayanamadı: 8 yıl sonra gerçeği açıkladıÜmit Besen tebriklere dayanamadı: 8 yıl sonra gerçeği açıkladı

"Konserin son anlarında rahatsızlanan tenor solistimiz sevgili Mert Süngü şimdi iyi durumda. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunar, acil şifalar dilerim."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Uzmandan emekli ve memur maaşı hesabı: 5 Ocak'ta ne olacak?
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Gram altın 10 bin liraya koşuyor: Tarih verdi
Meclis'te neler oldu neler
Meclis'te neler oldu neler
İstanbul'da kar yağışı başladı! Beklenenden erken geldi: Türkiye beyaza büründü
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
Magazin
Gülben Ergen'i çıldırtan iddia! "Yargılayan cahiller ordusu zavallısınız"
Gülben Ergen'i çıldırtan iddia! "Yargılayan cahiller ordusu zavallısınız"
Usta oyuncu yoğun bakımda! Battal Gazi'nin Zıpzıp'ından kahreden haber!
Usta oyuncu yoğun bakımda! Battal Gazi'nin Zıpzıp'ından kahreden haber!