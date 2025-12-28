Fazıl Say konseri yarıda kaldı! Hastaneye kaldırıldı
Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ın gelenekselleşen ‘Yıl Sonu Konserleri’ kapsamında dün gece prömiyerde korku dolu anlar yaşandı.
Say’ın iklim krizine dikkat çekmek amacıyla bestelediği ‘Mother Earth’ adlı piyano konçertosunun Türkiye prömiyerinde, sahnede performans sergileyen solist Mert Süngü, konserin son anlarına doğru aniden rahatsızlandı.
Sahnede bir anda fenalaşan Süngü’ye ilk müdahale yapıldı. Ardından, Süngü tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan bu gelişme nedeniyle konser yarıda kaldı.
FAZIL SAY’DAN MÜJDELİ HABER GELDİ
Olayın ardından beklenen açıklama bizzat Fazıl Say’dan geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Say, solistinin durumunun iyi olduğunu duyurdu:
"Konserin son anlarında rahatsızlanan tenor solistimiz sevgili Mert Süngü şimdi iyi durumda. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunar, acil şifalar dilerim."